2019-05-06T13:07:25+03:00
Трагедия в Шереметьеве

«Не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья». Пассажир рейса Москва - Мурманск о трагедии в Шереметьево

Максим Савченко находился на борту самолета SSJ-100, который совершил аварийную посадку [видео]
Дина КАРПИЦКАЯ
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Пассажир о своих соседях, прихвативших ручную кладь при эвакуации: "Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы".Пассажир о своих соседях, прихвативших ручную кладь при эвакуации: "Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы".
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Максим Савченко, один из выживших в страшном рейсе «Москва - Мурманск». После пережитого молодой человек поделился переживаниями в соцсети. И попросил не осуждать тех, кто хватался за чемоданы в горящем самолете.

- Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать.

Максим Савченко в составе Сборной Мурманска на телешоу "Брейн-Ринг".

Максим Савченко в составе Сборной Мурманска на телешоу "Брейн-Ринг".

Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и чётко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьёзно.

Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам - всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.

В-третьих. Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю.

Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами.

Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого ненамного легче.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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