2019-05-06T16:26:40+03:00
Политика

Путину доложили о расследовании трагедии «Суперджета»

Президент поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате этой катастрофыПутин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате этой катастрофыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На доклад к президенту после трагедии в Шереметьево приехали сразу два министра и глава Следственного комитета. Министр транспорта Евгений Дитрих, возглавляющий правительственную комиссию, рассказал о помощи семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе, о ликвидации последствий инцидента. Министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила об оказании медицинской помощи получившим травмы и повреждения. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы.

Перед этим заседанием пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства получает всю информацию о случившемся в оперативном режиме.

- Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате этой катастрофы и дал необходимые поручения по проведению расследования, а, главное, по оказанию помощи пострадавшим, - сказал Песков.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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В Шереметьево прилетел первый борт из Мурманска с родственниками пострадавших в авиакатастрофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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