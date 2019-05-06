Путину доложили о расследовании трагедии «Суперджета»

На доклад к президенту после трагедии в Шереметьево приехали сразу два министра и глава Следственного комитета. Министр транспорта Евгений Дитрих, возглавляющий правительственную комиссию, рассказал о помощи семьям жертв и пострадавшим в авиакатастрофе, о ликвидации последствий инцидента. Министр здравоохранения Вероника Скворцова доложила об оказании медицинской помощи получившим травмы и повреждения. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы.

Перед этим заседанием пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства получает всю информацию о случившемся в оперативном режиме.

- Путин выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в результате этой катастрофы и дал необходимые поручения по проведению расследования, а, главное, по оказанию помощи пострадавшим, - сказал Песков.

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