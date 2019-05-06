"За гранью понимания": принц Гарри приходит в себя после родов Меган Маркл

Принц Гарри назвал роды жены "самым удивительным опытом в жизни". Он невероятно гордится Меган Маркл, а своего сына назвал "потрясающим".

"Я совершенно счастлив. Случившееся стало самым лучшим и ярким событием в моей жизни. Меня переполняют эмоции, я невероятно горжусь своей женой. Она умница. И еще. Скажите, как женщина делает это? Как дают миру новую жизнь? То, что они делают, за гранью понимания", - прокомментировал счастливое событие принц Гарри.

king_and_queen_and_prince Гарри с женой думают над тем, как назвать первенца

Собственного сына внук Елизаветы II описал как "абсолютно замечательного и потрясающего". "Мы покажем его миру через два дня", - пообещал герцог Сассекский.

В данный момент молодые родители отдыхают дома, в коттедже Фрогмор, неподалеку от загородной резиденции королевы. Наследник Гарри и Меган, которому, по словам принца, еще не выбрали имя, родился в 05:26 утра.

Новорожденный лорд Маунтбеттен-Виндзор весит 3 кг 300 г. Мать и ребенок в полном порядке и совершенно здоровы. Помимо принца Гарри рядом с Меган находится ее мать Дория Рагланд, передает Sky News.

king_and_queen_and_prince Меган Маркл с мамой

62-летняя инструктор по йоге прилетела в Великобританию в апреле. Она хотела быть рядом с дочерью в такой судьбоносный момент и лично присутствовала при появлении внука на свет. "Мать герцогини вне себя от радости после появления ее первого внука и сейчас находится в коттедже Фрогмор с Их королевскими высочествами", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.

К слову, в нарушение королевской традиции последних 40 лет родители малыша не появятся с младенцем на руках сразу же после родов. Но одну традицию Виндзоров Меган и Гарри соблюли - до светских хроникеров новость о появлении здорового мальчика, ставшего седьмым в очереди на престол, первой узнала королева. Потом счастливую весть донесли до отца Гарри - принца Уэльского Чарльза и его супруги Камиллы. Кроме этого, согласно протоколу, герцогам Кембриджским Кейт Миддлтон и принцу Уильяму также доложили о появлении на свет маленького лорда.

king_and_queen_and_prince Королева Елизавета II

Об имени, которое предстоит выбрать новоявленным родителям, первой также узнает Елизавета II. Гарри заметил, что они с женой еще думают над тем, как назвать первенца. И это единственный пункт, на котором еще могут заработать те, кто делал ставки на рождение совместного ребенка принца и экс-звезды сериала "Форс-мажоры". Ранее сообщалось, что большинство азартных игроков ставили на то, что у 34-летнего Гарри и 37-летней Меган родится девочка.