«С огоньком сел»: Первая реакция сотрудников аэропорта на аварийную посадку Суперджета в Шереметьеве возмутила пользователей сети

На шокирующем ролике, гуляющем в интернете, какие-то люди (возможно, сотрудники аэропорта) с шутками и смешками наблюдают за аварийной посадкой и возгоранием Суперджета. «С огоньком приземлился» - комментирует кто-то невидимый в кадре. Все смеются. «Что за мрази?!» - комментируют видео пользователи в сети. И действительно, как так можно, спросили мы у психолога, писателя Анастасии Пономаренко:

- Еще в 90-е годы психиатр, профессор Юрий Анатольевич

Александровский ввел термин «социально - стрессовое расстройство». Данным термином обозначается период общественной жизни, когда происходит массовая ломка привычных стереотипов, крушение устоявшихся ценностей.

Для социально-стрессового расстройства характерно, прежде всего, обесценивание человеческой жизни. Такой вариант психологической защиты: «не так уж и страшно». Отсюда спокойное созерцание сцен катастроф и насилия на экране. И чем больше мы их смотрим, тем сильнее притупляется степень выраженности эмоций. В конечно счете, все это приводит к тому, что нам, чтобы что-то почувствовать, необходим очень сильный стимул.

Учитывая градус насилия на нашем ТВ и в сети в последнее время, вряд ли стоит удивляться всеобщему эмоциональному равнодушию.

Это все очень печально, ибо выздоровление – и это вам скажет любой психолог – начинается с признания проблемы. А у нас в обществе данной тенденции пока не замечено. Наоборот, чем больше ужасов, тем выше рейтинг. Так что пока говорить о выздоровлении общества, как мне кажется, преждевременно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707106" frameborder="0"></iframe> Первая реакция сотрудников аэропорта на аварийную посадку Суперджета возмутила пользователей сети.

У людей, которые смотрят кадры страшной катастрофы смеясь и иронизируя, включились мощные психологические защиты. Не осознавая еще масштаба трагедии, на всякий случай обесценивают, чтобы защититься от ужаса. Это привычное для них реагирование.

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Потом, через какое-то время, они осознают весь ужас происшедшего. Кто-то будет рыдать, кто-то впадет в ступор, кого-то зальет волной стыда. Но пока, защищаясь, они иронизируют. Потому что привыкли так делать в обществе, пораженным социально-стрессовым расстройством.

Список пассажиров, которые выжили в сгоревшем «Суперджете»

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