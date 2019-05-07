2019-05-07T17:15:19+03:00
Звезды

Ирина Шейк пришла на Met Gala-2019 без жениха Брэдли Купера, зато с шикарным декольте

Голливудский актер не захотел поддержать модель на Балу Института Костюма
Ирина СУХАНОВА
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Ирина Шейк пришла на Бал Института Костюма без Брэдли Купера.Ирина Шейк пришла на Бал Института Костюма без Брэдли Купера.Фото: EAST NEWS
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В этом году на Бал Института Костюма, который прошел минувшим вечером в Нью-Йорке, все ждали Ирину Шейк и Брэдли Купера вдвоем. Ирина уже не первый год становиться участницей Met Gala, а Брэдли входит в попечительский совет Бала. Но актер почему-то решил проигнорировать это яркое событие. В итоге в Музей Метрополитен Ирина вчера вечером приехала одна, без своего 44-летнего спутника жизни. Зато с каким декольте!

33-летняя российская модель выбрала для вечера бархатное платье британского модного дома Burberry. Ирина давно дружит с его креативным директором Риккардо Тиши, а с этого года она стала еще и «лицом» марки. И теперь всюду появляется исключительно в нарядах от Burberry.

Mодель выбрала для вечера бархатное платье британского модного дома Burberry. Фото: EAST NEWS

Mодель выбрала для вечера бархатное платье британского модного дома Burberry.Фото: EAST NEWS

Платье благородного синего цвета можно было бы назвать достаточно сдержанным, если бы не глубокое декольте почти до самой талии. Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы и заставил ее весь вечер ловить на себе восхищенные взгляды.

Поговаривают, что Брэдли решил не ходить на Met Gala-2019 из-за Леди Гаги. Певица открыла красную дорожку Бала Института Костюма, устроив десятиминутный публичный стриптиз. Артистка избавилась от розового балахона, в котором она приехала на вечеринку, и осталась в черном нижнем белье. Наверняка после такого эффектного выхода все бы стали следить за реакцией Купера, которому после фильма «Звезда родилась» приписывали роман с Гагой. Ирина бы вновь почувствовала себя неловко, а светские сплетники еще бы не одну неделю перемывали косточки всем участникам этого треугольника. Когда Ирина и Брэдли в последний раз появились вместе на вручении премии «Оскар» в феврале этого года, все именно так и было.

Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы. Фото: EAST NEWS

Смелый вырез обнажил безупречную грудь манекенщицы.Фото: EAST NEWS

То, что между Ириной и Брэдли царит мир и любовь, недавно подтвердил сам актер. На популярном телешоу Эллен Дедженерес он заявил, что наслаждается отцовством. Ему нравится играть с двухлетней дочкой Леей, актер уверяет, что рождение наследницы полностью изменило его. Он стал домоседом, и абсолютно счастлив.

- Отцовство позволяет мне впадать в детство без всякого осуждения. Я могу весь день играть в игрушки и не чувствовать себя странно, - признался Купер. - Или могу бесконечно смотреть мультфильмы и при этом не переживать, что впустую трачу свое время. Я полюбил мультики.

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые яркие наряды Met Gala-2019: Мокрое платье Ким Кардашьян и блестящее декольте Дженнифер Лопес

Ким Кардашьян Фото: REUTERS

Ким КардашьянФото: REUTERS

Кто из звезд больше всех поразил воображение на красной дорожке Бала Института Костюма [фото]

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Леди Гага на Met Gala-2019 Фото: REUTERS

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Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер Херд Фото: REUTERS

Слева направо: Дженнифер Лопес, Рианна, Ким Кардашьян, Эмбер ХердФото: REUTERS

Тема Met Gala-2018 явно вдохновила и дизайнеров, и заказавших у них наряды звезд - «Божественные тела: мода и католический образ» (Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination). Вечеринка получилась в духе «хоть святых выноси»: красная дорожка пестрела монахинями, ангелами и демонами всех мастей. Кое-кто и вовсе замахнулся на святое: певица Рианна, например, появилась в папской тиаре, а актер Джаред Лето «скромно» примерил образ Иисуса Христа, обзаведясь характерной бородкой и золотым венцом (смотрите фоторепортаж)

ИСТОЧНИК KP.RU

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