Новый удар: суд лишил едва исцелившегося от рака Шуру квартиры

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) получил сокрушительный удар. Долгое время артист боролся за единственную квартиру, которую он, по его словам, под воздействием наркотиков переписал на чужих людей. Артист обратился в суд, однако там ему дали от ворот поворот - исковое требование исполнителя было отклонено.

30 апреля Черемушкинский суд Москвы отклонил иск Шуры, который пытался вернуть свою квартиру. Ранее исполнитель утверждал, что переписал свою недвижимость, которую он купил за 100 тысяч долларов, на чужаков в наркотическом угаре.

"Сегодня состоялось очередное и последнее судебное заседание в Черемушкинском районном суде, который отказал мне в удовлетворении иска! Но, сдаваться и поднимать белый флаг я не собираюсь!", - заявил музыкант.

shuramedvedev Состоялось очередное и последнее судебное заседание в Черемушкинском районном суде

Он надеется, что факт мошенничества с его роскошной жилплощадью будет доказан и дело сдвинется с мертвой точки. "Надеюсь, что судья вынесет частное определение и направит соответствующие сообщение в Следственный комитет!", - добавила эпатажная звезда.

Артист не скрывает, что ему очень тяжело. Ведь в свои 43 года он стал бомжом. Новые владельцы недвижимости давали Шуре два месяца на поиски нового жилья.

shuramedvedev Шура работает на износ, чтобы купить новую квартиру

Экстравагантный исполнитель утверждает, что стал жертвой черных риелторов при оформлении договора: мошенник вписал в контракт свое имя. Правда открылась, когда неизвестные попытались проникнуть в жилище Шуры, предъявив документы, согласно которым певец не является хозяином собственной квартиры.

Как писал сайт kp.ru, Шура прославился благодаря песням "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна". На пике популярности он пропал из поля зрения светских хроникеров и поклонников. А недавно стало известно, что у него обнаружили рак. По словам эксцентричного исполнителя, онкологию нашли довольно поздно. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", - рассудил Шура.

shuramedvedev Моя мама, родная, ты у меня самая красивая и любимая! Главное, будь у меня здорова, я с тобой!

Еще одной бедной для знаменитости стали его отношения с мамой. То ли в пьяном угаре, то ли под действием наркотических средств Шура оскорбил родительницу. А пустя 25 лет первым решился на примирение, позвонив маме. "Тяжело на протяжении 25 лет не называть слова «мама», это очень тяжело. Мне хотелось кого-нибудь назвать «мамой» и в ответ услышать заветное «сынок»", - сквозь слезы делился сокровенным певец.