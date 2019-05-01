2019-05-01T19:13:55+03:00
Общество

Фальшивый "Голос" на Первом

Наш колумнист о том, почему он не смотрит оскандалившееся шоу "Голос. Дети", и почему сомнительная победа дочери певицы Алсу и возмущение народа – явление закономерное
Герман ПЯТОВврач-хирург, кандидат медицинских наук
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Микелла Абрамова. Фото: Первый каналМикелла Абрамова. Фото: Первый канал
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Я шоу "Голос. Дети" на Первом канале не смотрю. Жена смотрит, а я - нет. Но, так как жена смотрит, то интересно мне или нет, а я немножечко в курсе происходящего.

Я вообще против таких программ с участием детей - потому что это все страшный удар по детской психике – почти для всех участвующих детей.

Но, в не меньшей степени меня раздражает почти полное отсутствие справедливости на всех этих шоу.

Объясню.

Справедливости там не было и до этого скандала с Микеллой Абрамовой, дочерью Алсу.

Отсутствие справедливости видно невооруженным глазом. Чтобы это заметить, не нужно быть экспертом в области технологий накрутки голосов, не нужно разбираться в музыке или вокале, в технологии организации подобных шоу, и так далее.

Достаточно элементарных знаний арифметики.

Судите сами!

Мы с вами живем пока что в России, да? Но почему-то русских что-то маловато, на этой программе.

В России русских - 100 000 000 (сто миллионов) человек.

Грузин и армян - раз в сто меньше - ну, может быть, наберется миллион грузин и миллион армян.

Т.е., чисто по статистике, у достойных представителей армянской или грузинской диаспоры раз в сто меньше шансов попасть на шоу "Голос" на Первом канале. Так? Так.

Отчего же мы наблюдаем в реальности совершенно другую картину?

С чем это связано? В чем причина?

Я - не ксенофоб ни разу. И к грузинам и армянам отношусь с большим уважением - они наши братья во Христе. Для меня это очень серьезно. И, конечно, я за справедливость - у всех россиян, в том числе и у представителей национальных меньшинств должны быть равные возможности.

Равные!

Но тогда, если у всех возможности равные, чисто по статистике русских должно быть намного больше на всех этих конкурсах. На сто русских - один армянин и один грузин.

Я, почему именно на представителях этих народов сделал акцент? Да потому что как ни включишь "Голос" - что детский, что взрослый (взрослый, кстати, иногда смотрю) - так там чуть ли не половина участников - грузины или армяне.

Вы можете возразить, что армяне и грузины - музыкальные нации, поэтому у них много талантливых певцов и музыкантов. Но тогда, простите, выходит, что русские - в сто раз менее талантливые и музыкальные, да? Чисто по статистике - выходит так! И, возникает еще один вопрос: а где тогда эти талантливые грузинские и армянские певцы - куда они потом деваются? Что-то я на российской эстраде не наблюдаю такого процента армянских и грузинских звезд, как на программе "Голос". Наверное, потому, что тут уже народ голосует рублем, посещая или не посещая концерты, покупая или не покупая диски, и никакими технологиями, и никакими связями тут популярность не «накрутишь».

Я понимаю, что Первый канал, как и всё Российское телевидение, занимается политикой, и программа "Голос", в том числе и программа "Голос. Дети" - тоже часть этой политики.

Но как же вы задолбали этой своей политикой! Ну, сколько можно играть в "дружбочку народиков" за счет русских людей!

Ну, представьте себе, в Израиле на подобном конкурсе будет половина участников из Палестины, Сирии и Египта! Или в Германии - турки. Да там такое невозможно от слова "совсем" при всей их хваленой политкорректности и толерантности.

Такое возможно только в России. Потому что русские всё стерпят! Русских людей приучили, что они всегда всем должны уступать!

Только так не бывает, потому что это - противоестественно. И, главное, это несправедливо! А русские очень чувствительны к несправедливости. И в какой-то момент может рвануть.

И скандал с Микеллой Абрамовой, дочерью Алсу - это первый тревожный звоночек.

Да, конечно, может быть, обошлось без "компьютерных технологий", накрутивших нужные для "победы" голоса.

Может быть, сработала взаимовыручка мира шоу-бизнеса – «ты мне, я тебе». Мама попросила друзей и подруг, имеющих миллионы подписчиков и Инстаграмме "поддержать доченьку" - и ву-а-ля - доченька победила.

По-хорошему, звездных детей вообще не должно быть на таких программах - потому что это неэтично, ибо априори нарушает принципы равенства возможностей.

Да и вообще, не нужно устраивать такие шоу с детьми - потому что ломают детскую психику.

Что касается шоу с участием взрослых, то моё личное мнение - заигрывать с национальной публикой не нужно. Хотите справедливости - сделайте квоты - в процентном соотношении по национальному составу РФ.

А то у нас главный народ - русские - самый обделенный, всем всегда всё должен, а случись что - на своём горбу всю страну вытягивает, как не раз уже было.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Голландский создатель детского «Голоса» прокомментировал скандал с дочкой Алсу

Который день не утихает скандал, связанный с победой дочки Алсу в шоу «Голос.Дети». Есть подозрения, что помогали Микелле Абрамовой победить не только родители, звезды всех мастей, но и боты. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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