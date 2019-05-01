Госсекретарь США: Америка может начать военные действия в Венесуэле

Сутки перед Первомаем выдались в Венесуэле горячими - провалом госпереворота, задержаниями более 80 активистов, фейковыми новостями и спорами между американскими и венесуэльскими политиками.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox Business Network заявил, что американские власти готовы пойти на весьма решительный шаг - начать военные действия в Венесуэле, если ситуация в стране не изменится.

- Президент Трамп выразился совершенно ясно и был предельно последователен: военная операция в Венесуэле возможна. Если это потребуется, Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, - сказал Помпео. - Мы стараемся сделать все возможное, чтобы избежать насилия. Мы бы хотели, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирным путем - Мадуро покидает свой пост, проводятся новые выборы…

Новые акции протеста прокатились по всей Венесуэле накануне после того, как лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом страны, призвал к свержению власти действующего главы государства Николаса Мадуро. Оппозиционер и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой «Карлота». Перед этим Гуаидо призвал венесуэльцев и армию выйти на улицы. Комментируя народные демонстрации, Помпео отметил, что очень многие венесуэльцы выйдут на улицы дабы защитить свою демократию. А если Мадуро попытается арестовать и заключить Гуаидо в тюрьму, то это станет приведет к значительной эскалации обстановки, и подтолкнет США на решительные меры - к началу военной операции.

САМОЛЕТ НА КУБУ

Пока эфемерная удача на стороне действующего президента Венесуэлы. Сегодня он выступил с телеобращением к нации, заявив, что попытка госпереворота в Венесуэле потерпела поражение. За протестами, по его словам, стоят «венесуэльские политики правого толка, колумбийская олигархия и американская империя». Николас Мадуро заверил, что прокуратура уже приступила к расследованию.

Глава Венесуэлы также назвал имя организатора госпереворота - бежавшего из-под ареста оппозиционера Леопольдо Лопеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706283" frameborder="0"></iframe> Хуан Гуаидо позирует с освобожденным из тюрьмы Леопольдо Лопесом.

- Это настоящий убийца, фашист, - сказал Мадуро. - Он возглавлял эту операцию, целью которой был государственный переворот.

Госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя это заявление президента Венесуэлы, сообщил, что тот после начала протестных выступлений был готов сбежать на Кубу, но от этого поступка его отговорила Россия.

- У него был подготовлен самолет, он был готов уехать, но русские сказали ему, что он должен остаться, - сказал Помпео в эфире телеканала CNN.

Мадуро крайне резко отреагировал на это сообщение и опроверг «новости» о своем побеге.

- Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну. Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно! - сказал действующий лидер Венесуэлы.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Помпео фейком и заметила, что Россия не отговаривала Мадуро покидать страну.

- Вашингтон изо всех сил пытается деморализовать венесуэльцев, в первую очередь армию. Теперь они используют фейки как часть информационной войны, - подчеркнула Захарова и сравнила сообщение о бегстве Мадуро с «новостями» о бегстве президента Сирии Башаром Асада в Россию. - Я позволю себе напомнить, что новости о «бегстве Асада и его семьи в России» вбрасывались регулярно в мировое информационное пространство в момент острой фазы сирийской эпопеи.

Новые акции протеста прокатились по всей ВенесуэлеФото: REUTERS

УГРОЗА САНКЦИЙ

Пока власти США пристально наблюдают за Венесуэлой и подстрекают ее оппозицию к новым попыткам захвата власти, Дональд Трамп обвинил Кубу в отправке войск в Венесуэлу и пригрозил острову свободы полным эмбарго.

- Если кубинские войска и ополчение немедленно не прекратят военные и другие операции с целью вызвать смерти и уничтожение конституции Венесуэлы, на острове будет введено полное эмбарго и санкции высшего уровня, - написал в своем Твиттере американский лидер.

Госсекретарь США Майк Помпео в своем интервью Fox Business Network вовсе заявил, что если Россия и Куба продолжат поддерживать правительство Мадуро, то американские власти будут и дальше настаивать на санкциях в отношении этих стран.

Глава Кубы Мигель Диас-Канель уже опроверг присутствие кубинских военных в Венесуэле и осудил Трампа за угрозы.

САМОЛЕТЫ НА БАЗУ

Несмотря на угрозы госсекретаря Майка Помпео о возможной американской военной операции на территории Венесуэлы, и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер сообщила, что американские вооруженные силы не получали никаких приказов от администрации Трампа начать подготовку к ведению боевых действий в Венесуэле.

- Конечно, мы всегда рассматриваем имеющиеся в наличии варианты и планы на случай чрезвычайных ситуаций, – сказала она. - Но в данном случае мы не получали подобных приказов.

Тем временем, Федеральное авиационное управление США запретило американским авиаперевозчикам проходить на высоте ниже 8 тысяч метров над Венесуэлой. Эта мера введена в связи с усилением политической нестабильности и напряженности в стране.

Одновременно с этим Управление потребовало от всех американских авиаперевозчиков, находящихся в данный момент в Венесуэле, покинуть ее территорию в течение 48 часов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Попытка госпереворота в Венесуэле в очередной раз провалилась

Новости из Боливарианской Республики напоминают «день сурка» - каждый раз, когда речь заходит об очередном «перевороте», «революции» и прочих «громадных политических свершениях», ловишь себя на мысли, что где-то я уже подобное слышал. Вот и в этот раз неудачный госпереворот под руководством Хуана Гуаидо превратилась в фарс, несмотря на разрекламированную в западных СМИ попытку захватить власть. (подробности)