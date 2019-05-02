Венесуэльская оппозиция вышла на "самый большой протест в истории" и снова проиграла

Глядя со стороны на председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо и его соратников, кажется, что они обречены на успех: молодые, энергичные. амбициозные, да еще и якобы весь народ за них. Но что-то у венесуэльских оппозиционеров "крокодил не ловится, не растет кокос". В среду противники чавистов в очередной раз вышли на массовые акции протеста, которые сам Гуаидо назвал "самой крупной манифестацией в истории страны". Марш удался на славу, а результатов как не было так и нет.

После проведенной во вторник "спецоперации" по освобождению из-под домашнего ареста известного оппозиционного лидера Леопольдо Лопеса и шоу с "переходом военных" на сторону противников властей, все ждали от оппонентов чавистов какого-то яркого шага. Ведь Гуаидо обещал встретить 1 мая в президентском дворце. Аналитики строили хитроумные схемы, выдвигая различные конспирологические теории. Но все оказалось намного проще.

Начало митингов было назначено на 10 утра. Зная, что на все мероприятия надо вносить "венесуэльскую поправку" в 3-4 часа, где-то в 12 я начал собираться на улицу. К этому времени соцсети уже пестрили видео с тысячами протестующих и "десятками раненных" из-за обстрелов полиции. Однако, выдвинувшись к одному из основных мест сбора на развязке важнейшего столичного шоссе никого кроме скучающей толпы я не увидел. Конечно, пара тысяч человек это внушительное зрелище, но народ откровенно не знал чем себя занять, и что вообще происходит. Большая часть манифестантов пряталась под мостом, чтобы не попадать под лучи изнуряющего тропического солнца.

В Венесуэле оппозиция попыталась занять президентский дворец, но проиграла в столкновении с полицией.Фото: REUTERS

- А куда потом пойдете? - спрашиваю у паренька, вальяжно облокотившегося на перила.

- Да черт его знает, пока не сказали. Я тут уже несколько часов стою, уже есть хочется. - ответил венесуэлец.

Подобная форма протеста в виде"ничегонеделания" типична для митингов оппозиции. Люди собираются с флагами и дудками и просто проводят несколько часов бесцельно бродя по окрестностям. Те кто поумнее, берут с собой еду и питье, менее сообразительные противники Мадуро вынуждены периодически отбегать в палаточки купить воды или мороженное у бродячих торговцев. Ни трибуны, с которой ораторы вещали бы о победе над "тиранией", ни даже колонок с музыкой. Стоять и ждать своего лидера в такой тухлой обстановке приятного мало, тем более что на проправительственном митине всегда ярко - песни, танцы, клоуны.

Кстати, сам Гуаидо в этот раз успешно "скрывался" от журналистов и до последнего не было понятно, куда он поедет выступать. Сначала пресс-служба дала одно расписание, а потом в течении дня оно неоднократно менялось. Было ли это сделано это из-за угроз безопасности самопровозглашенного президента, или Гуаидо руководствовался другими мотивами - не известно. Но зато тысячи людей, ждавшие своего "освободителя" были явно не довольны таким поворотом событий.

В общем митинги закончились традиционно - постояли и разошлись. Ни о каком "штурме президентского дворца" не было и речи, зачем Гуаидо давал такие обещания тоже непонятно.

1 мая оппозиция вывела на улица Каракаса многотысячную толпу своих сторонниковФото: REUTERS

Зато в Интернете активно создается впечатление, что "победа была близка", но немного не хватило. При этом оппозиционеры очень любят раздувать любую свою "болячку" до гигантских размеров. Например, на видео женщина с небольшой кровоточащей ссадиной кричит, что ее пыталась убить национальная гвардия, хотя явно видно что рана не глубокая, и умереть от нее надо постараться. Журналисты, убегающие от слезоточивого газа, задыхаясь кричат про "наступление на свободу прессы", а потом сами же публикуют статистику, что в ходе протестов по всей стране было совершено 10 "атак на журналистов, из которых 3 были "устной агрессией". За все время "столкновений" с правоохранителями ни одного убитого, хотя, судя по соцсетям, манифестантов и расстреливали, и давили, и закидывали гранатами.

Основной вопрос теперь - что будет делать Гуаидо и его товарищи. Лидер оппозиции объявил о начале всеобщей забастовки, правда не ясно кто в ней станет участвовать и каким образом. Пока речь идет о госслужащих, но если они примутся "поддерживать" Гуаидо также как и военные, то вся акция будет обречена на провал.