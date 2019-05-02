2019-05-02T13:07:12+03:00
Звезды

Звезда "Игры престолов" тайно вышла замуж

На торжественной церемонии присутствовали несколько звездных гостей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Софи Тернер и Джо Джонас - молодоженыСофи Тернер и Джо Джонас - молодоженыФото: REUTERS
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Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале "Игра престолов", тайно обручилась со своим возлюбленным Джо Джонасом. Молодожены предпочли провести скромную церемонию.

Софи Тернер и лидер группы DNCE отправились в часовню в Лас-Вегасе сразу после окончания церемонии Billboard Music Awards 2019. Исполнительница роли Сансы Старк в культовом сериале "Игра престолов" отправилась к алтарю в белом платье, сообщает журнал People.

Молодые обменялись кольцами. После этого их объявили мужем и женой. На тайной церемонии присутствовали несколько звездных гостей, близких друзей молодоженов.

Софи Тернер и лидер группы DNCE поженились в часовне в Лас-Вегасе сразу после окончания церемонии Billboard Music Awards 2019 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Софи Тернер и лидер группы DNCE поженились в часовне в Лас-Вегасе сразу после окончания церемонии Billboard Music Awards 2019Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда "Игры престолов" никак не обмолвилась о столь важном событии. Девушка не любит распространяться о своей личной жизни. Однако не так давно она сделала шокирующее признание. Софи пребывала в тяжелой депрессии и даже подумывала о самоубийстве.

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Софи Тернер и ее муж Джо Джонас
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По словам актрисы, это началось, когда ей было 17 лет, примерно через четыре года после начала съемок "Игры престолов". Она отметила, что тяжело переживала критику фанатов телешоу в соцсетях. "Это была лавина осуждающих комментариев, моей фигуры, моей кожи, на которой были прыщи, потому что я была подростком. Не забывали напомнить и о том, что я плохая актриса", - сообщила знаменитость.

Ее состояние вызывало серьезное опасение. Звезда шоу готова была наносить на себя тонну маскировочных средств, утягиваться в корсеты на съемках до такого состояния, что не могла дышать. "Я только плакала, плакала и плакала... Я ничего не хотела", - рассказала Тернер.

Родители забили тревогу и отправили ее к психиатру. Лечение возымело должный эффект, эмоциональное состояние девушки стабилизировалось. Помогал ей преодолеть трудности и Джо Джонас. "Когда кто-то каждый день говорит, что любит вас, однажды это заставит задуматься и начать относиться к себе все лучше", - заключила Софи.

Софи Тернер - исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов" Фото: кадр из фильма

Софи Тернер - исполнительница роли Сансы Старк в сериале "Игра престолов"Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU

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