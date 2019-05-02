Кейт Миддлтон показала подросшую дочь принца Уильяма

Принцессе Шарлотте исполнилось четыре года. Принц Уильям и Кейт Миддлтон обнародовали новые снимки своей дочери в честь дня рождения малышки. Поклонники пришли в восторг от фото подросшей девочки.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить вам новые фотографии принцессы Шарлотты в преддверии ее праздника", - гласит подпись к снимкам, которые сделанные лично Кейт Миддлтон в Кенсингтонском дворце в Лондоне и в королевском поместье Анмер Холл в Норфолке.

kensingtonroyal Принцессе Шарлотте исполнилось четыре года

На первом фото Шарлотта сидит на траве в нежно-голубом платье в цветочек с белым воротничком. На ногах юной принцессе кеды. В подписи к снимку указано, что фото сделано в саду особняка в Норфолке.

kensingtonroyal Поклонники королевской семьи принялись гадать, на кого же похожа маленькая принцесса

На двух других фото на Шарлотте темно-синяя водолазка, клетчатая юбка и серая кофта. Обычно распущенные волосы принцессы на этот раз собраны в тугой хвост.

kensingtonroyal Принцесса Шарлотта занимает четвертое место в линии наследования британского престола

Поклонники королевской семьи принялись гадать, на кого же похожа маленькая принцесса. Большинство наблюдателей увидели в лице Шарлотты черты ее прабабушки - королевы Елизаветы II. Шарлотта Элизабет Диана получила второе имя в честь прабабушки, а третье в честь бабушки, которая погибла в 1997 году. "У нее глаза бабушки!", "Вылитая королева Елизавета II", "Очень похожа на королеву!", - писали одни. Однако другая часть подписчиков посчитала, что принцесса унаследовала черты своего отца, принца Уильяма.

Принцесса Шарлотта занимает четвертое место в линии наследования британского престола. Инсайдеры утверждают, что королева Елизавета II обожает Шарлотту и проводит с ней очень много времени.

Публиковать фотографии из личного архива Кейт стало традицией. Так, 23 апреля в честь дня рождения третьего ребенка - принца Луи в блоге Кенсингтонского дворца появились снимки малыша, сделанные лично герцогиней Кембриджской.