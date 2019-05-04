Жители Ливии: Нам обещали демократию, но обманули

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Каменная колоннада набережной Бенгази – восточной столицы Ливии, ставшей оплотом оппозиции во время свержения режима Муамара Каддафи в 2011 году, - щедро залита светом уличных фонарей. Мой знакомый ливиец Рамзи специально предложил здесь встретиться вечером, чтобы продемонстрировать уровень безопасности на улицах: гуляй – не хочу. Собственно, такой эту набережную я и запомнил, уезжая из Ливии 8 лет назад. Только тогда здесь было полно людей с оружием, палящих в белый свет от избытка чувств и революционной значимости. Вдоль дороги стояли пикапы, «прокачанные» так, что голливудские декораторы кусали бы локти при виде такой фактуры. В кузова устанавливались безоткатные орудия, вертолетные пусковые установки под неуправляемые ракеты, реактивные системы…

В городе царил оглушительный праздник – наступление сил Каддафи было сорвано дружными «гуманитарными бомбардировками» натовской коалиции, следы которой тянулись по трассе на запад – на Триполи – вдоль побережья. Десятки, если не сотни километров сожженной техники, среди которой я с удивлением не обнаружил ни одной машины ПВО. Лидер Джамахирии был настолько уверен в своем успехе – еще чуть-чуть, и он тупым количеством раздавит проросший сквозь асфальт цветок демократии, - что даже не подумал прикрыть своих военных с воздуха. Страна была наводнена оружием, но воевать с серьезным противником никто не умел. Да и не предполагал. Но Запад через Совбез ООН протащил резолюцию о «бесполетной зоне» над Ливией (Россия тогда воздержалась, не воспользовавшись правом вето), которая на деле означала, что летать не может никто, кроме боевой авиации НАТО.

Сегодня город абсолютно безопасенФото: Александр КОЦ

Вместе с ликованием в 2011 году на территории оппозиции была развернута масштабная охота на ведьм, под которую попали и мы, журналисты «КП», которых взяли в плен, обвинив в шпионаже в пользу Каддафи. Благодаря молниеносной реакции российских властей, вызволили нас быстро. И перед отъездом мы пришли на эту набережную – попрощаться с Бенгази, как тогда казалось, навсегда. Исход этой войны был очевиден, и позже мы зафиксировали его уже в Триполи, когда столица пала под скоординированным американским спецназом штурмом. Чуть позже в Сирте был садистски казнен и сам лидер Джамахирии. Но солнце свободы так и не взошло над ливийской пустыней, погрузив страну в многолетнюю междоусобицу. И уже 4 апреля этого года маршал Халифа Хафтар – лидер сил на Востоке стране – объявил поход на Триполи – столицу Запада.

- Сегодня город абсолютно безопасен, - говорит мне на камеру Рамзи. – Жизнь вернулась, теперь у нас есть время и на работу, и на развлечения. У нас неплохо получается строить новую страну. И мне бы хотелось сказать тем людям, которые живут в Триполи: перемены – это хорошо. И сейчас армия идет, чтобы спасти вас. Вы должны ее поддержать. Это правильный выбор и это ваш последний шанс. Сами видите, у нас спокойно, безопасно. Также может быть и у вас, если вы не хотите остаться под контролем вооруженных группировок.

Набережная Бенгази – восточной столицы ЛивииФото: Александр КОЦ

За спиной Рамзи – остовы разрушенных зданий, которых не было 8 лет назад. Тогда война до города не дошла. Зато на смену ополчению пришли всевозможные террористические группировки – от Аль Каиды до ИГИЛ (запрещены в России – Авт.). И воевать пришлось уже с ними.

- Зато у нас открылись многие возможности после того, как маршал Хафтар зачистил территории, - говорит на хорошем английском Рамзи. – Открылись британские и американские школы, мы наконец смогли выезжать учиться за рубеж. Рынок открылся для импортных товаров. У меня теперь свой книжный магазин с чайной. Кстати, завтра я устраиваю день бесплатной раздачи книг, хочу, чтобы люди больше читали и узнавали о том, что происходит за пределами Ливии. Раньше у нашей молодежи такой возможности не было.

ПЕРМАНЕНТНАЯ ВОЙНА

После 2011 года молодое ливийское общество не без посредничества Запада пробовало строить демократию, в которой всем политическим группам была дана возможность принять участие в работе общенационального конгресса. В итоге споры еще недавних кочевников затянулись на два года, в течение которых не было попыток создать нормально действующее государство, преодолеть расколы. «Цивилизованный мир» в мире арабском из раза в раз пытается примерить чуждые ему лекала. И всякий раз это заканчивается одинаково. И не важно – Ирак это, Афганистан или Египет. Рано или поздно власть в руки берет более организованная и агрессивная сила. И апогеем провала западной политики в Ливии было убийство американского посла в собственной резиденции в Бенгази. Того самого Кристофера Стивенса, который с улыбкой позировал у поверженного тела Муамара Каддафи. На ближнем Востоке не ценят, когда к нему лезут со своим уставом.

В Ливии, судя по всему, очень рассчитывают на поддержку РоссииФото: Александр КОЦ

- Основные споры во временном парламенте шли вокруг конституции - кто имеет право принимать участие в ее разработке, о правах женщин, о роли ислама и шариата в новом правовом пространстве, - рассказывал мне востоковед Григорий Лукьянов, не раз бывавший в Ливии после революции и в динамике наблюдавший за деградацией ливийской государственности. - Им противостояли те, кто выступал если не за секулярный путь развития, то за более умеренный. Но эти споры парализовали работу государственных институтов, которые еще хоть как-то функционировали. И на местном общинном уровне люди стали самоорганизовываться и обеспечивать себя и обороной, и ресурсами. В этих условиях началось что-то похожее на гражданскую революцию в 2014 году.

"Стране необходимы три-четыре года военного управления для того, чтобы обеспечить стабильность"Фото: Александр КОЦ

- О ней в России практически ничего не писали. В чем была причина?

- Сторонники Хафтара заявили, что исламисты заполонили парламент и монополизировали процесс подготовки конституции. Исламисты в ответ обвинили военных в попытке узурпации власти и вернуть режим Каддафи с Хафтаром во главе. В итоге и те, и те сумели аккумулировать огромную поддержку молодежных групп. В результате боевых действий в Триполи Хафтар вынужден был отступить на Восток, в Тобрук. Там была создана временная ставка нового парламента без участия «Братьев мусульман» и салафитских групп. В Триполи продолжил функционировать старый парламент, который обновили за счет однопартийцев. На территорию страны начали прибывать члены «Исламского государства»*. При посредничестве миссии ООН удалось добиться того, что оказавшиеся практически в изоляции исламисты согласились на переговоры, были подписаны Схиратские мирные соглашения, по которым создано правительство национального согласия. Но парламент в Тобруке, признанный, к слову в ООН, не стал выстраивать с ними отношения, решив, что это ширма для исламистов.

Халифа Хафтар контролирует большую часть страны, включая главные нефтегазовые промыслы.Фото: Александр КОЦ

В итоге сложилась парадоксальная ситуация. Халифа Хафтар контролирует большую часть страны, включая главные нефтегазовые промыслы, а прибыль от реализации углеводородов получает Триполи через Национальный ливийский банк. А в стране переплелся клубок интересов мировых держав, в котором за Восток страны выступают Франция, Египет и Арабские Эмираты, а за Запад – Турция, Катар и Италия. США взирает на все это сверху в ожидании победителя, подпитывая и тех и других.

ПУШКИН ПО-АРАБСКИ

Знакомыми улочками иду по Бенгази. Сверкающие витрины супермаркетов, заваленных импортным изобилием – сама страна, кроме нефти, практически ничего не производит. Автосалоны с последними моделями мировых автоконцернов. Кафешки с дымящими кальянами, разноцветные детские площадки с ребятней, уже не видевшей войны… Но свернешь в соседний квартал - разбитые дороги, рухнувшие плиты перекрытий жилых домов, ржавые расплющенные машины, стены, изъеденные свинцом. Каша, заваренная Западом, долго бурлила, пока не начала выплескиваться за его пределы. Террористические группировки, трафик нелегалов в Европу, контрабанда золота, банды наемников из черной Африки… Нужно было дождаться, пока это варево достигнет точки кипения, чтобы попытаться остудить пышущий жаром котел.

Сверкающие витрины супермаркетов, заваленных импортным изобилиемФото: Александр КОЦ

И в Ливии, судя по всему, очень рассчитывают на поддержку России. В Москву зачастили представители обеих противоборствующих сторон, в местной прессе власти призывают нас активней включаться в процесс мирного урегулирования… На фоне непредсказуемой политики Вашингтона Москва с ее ответственным и последовательным подходом действительно выглядит приоритетнее. Но официально Россия держит нейтралитет, дипломатично призывая противников сесть за стол переговоров.

На смену ополчению пришли всевозможные террористические группировкиФото: Александр КОЦ

- Моя 75-летняя мама, когда видит по телевизору, что Хафтар в России, радуется, у нее слезы текут, - признается мне на чистом русском генерал Ливийской национальной армии Назир. - Очень надеется, что вы нам поможете. В военной области – это могут быть вооружения. Мы любим работать с русским оружием. Россия как поставщик ПВО, ВВС, флота может играть огромную роль. Половина наших офицеров обучалась у вас. А в гражданской сфере Москва может помочь нам со строительством железных дорог, с налаживанием системы общественного транспорта в городах и между ними. Также Россия может участвовать в нефтяных и газовых вопросах, в строительстве дорожной сети. Ваша медицина у нас очень известна…

Генерал Назир учился сначала в Одессе, закончив инженерный факультет. Затем 8 месяцев обучался в Минске, в Академии ПВО. У него два диплома военного переводчика, обожает русскую литературу и имеет необычное хобби. В свободное время он занимается переводом Пушкина на арабский.

- У меня была преподавательница Любовь Сомахина, она говорила: «Назир, у тебя голос хороший, ты можешь как артист выступать». Дала мне два стихотворения Пушкина выучить. И я на разных праздниках в училище читал их со сцены. С тех пор она мне все время говорила: «Читай Пушкина, Назир, и старайся переводить на арабский». Это очень интересное, но очень сложное хобби.

Разбитые дороги, рухнувшие плиты перекрытий жилых домов, ржавые расплющенные машины, стены, изъеденные свинцом - это тоже БенгазиФото: Александр КОЦ

Как и положено генералу Ливийской национальной армии, он боготворит своего главнокомандующего – Халифу Хафтара. Личность сколь харизматичную, столь и противоречивую. Бывший офицер Каддафи, от которого лидер Джамахирии отказался, когда тот попал в плен во время ливийско-чадской войны. Хафтара выкупили французы и передали американцам. После чего будущий лидер Бенгази прожил в США больше 20 лет. Судачат, что он работал на ЦРУ, но учетной карточки Лэнгли никто не видел. Как бы то ни было, но именно благодаря ему Восток страны был зачищен от террористических банд. При этом его визиты в Москву вряд ли можно считать за дань вежливости главному союзнику. Как настоящий восточный правитель он ловко лавирует между разными силами в своих интересах. Поговаривают, американцам в ответ на претензии в сотрудничестве с Россией он на голубом глазу ответил: «Ну вы же сотрудничаете с Израилем. Дайте и мне право иметь дело с тем, с кем я считаю нужным». У его оппонента на Западе страны – Файза Сараджа – нет ни военного прошлого, ни так ценимого в Ливии жесткого характера. Зато есть поддержка Анкары и Дохи и вооруженных группировок, в том числе радикальных.

- Нас обманули. Мы хотели, чтобы ливийское государство стало демократическим. Но оказалось, что сегодня исламисты из разных стран мира возглавляют Ливию в Триполи, - говорит генерал Назир. - До этого они были в Бенгази. Разбили наши дома, особенно офицерские. Были боевики со всей планеты - и из Ирака, и из Сирии, и из Ливана, и из Боснии, и из Йемена. Только благодаря Хафтару мы смогли собрать новую армию. И выгнать их из своих домов.

Остовы разрушенных зданий, которых не было 8 лет назадФото: Александр КОЦ

- Думаете, в Триполи хотят того же?

- Люди сейчас понимают, что нужна сильная армия, сильная милиция, спецслужбы… Только с этими составляющими будет мир. У меня много друзей офицеров в Триполи. Мы стараемся говорить по-русски, чтобы нас не прослушали боевики. Они из квартир почти не выходят. Их зовут на работу в форме только тогда, когда должно снимать телевидение. Показывают, мол, есть армия, но после съемок отправляют домой и власть опять берут группировки исламистов. Люди боятся им перечить. Как рассказывают мои друзья, если наша армия сделает два шага внутри столицы, то весь народ выйдет ее поддержать.

"Люди сейчас понимают, что нужна сильная армия, сильная милиция, спецслужбы… Только с этими составляющими будет мир"Фото: Александр КОЦ

- А что будет после взятия Триполи?

- Мое личное мнение, стране необходимы три-четыре года военного управления для того, чтобы обеспечить стабильность. Нужен военный человек, который наведет порядок, отчистит грязь и восстановит закон.

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Повседневная жизнь ливийского города Бенгази (подробности)