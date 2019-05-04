2019-05-04T21:45:51+03:00
Спорт

Александр Кокорин впервые в жизни стал чемпионом России по футболу, находясь в СИЗО

Питерский "Зенит" опубликовал имена всех футболистов, которые получат золотые медали
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Кокорин с осени 2018 года не играет за "Зенит", потому что находится в СИЗО.Александр Кокорин с осени 2018 года не играет за "Зенит", потому что находится в СИЗО.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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4 мая питерский "Зенит" выиграл досрочно чемпионат России по футболу. Это произошло после того, как сам зенитовцы сыграли вничью 1:1 на выезде в Грозном, а тульский "Арсенал" победил на своем поле столичный "Локомотив". Питерская команда впервые с 2015 года стала чемпионом России по футболу.

На своем официальном сайте "Зенит" опубликовал имена всех игроков, которые получат звание чемпиона России. Это - 20 игроков основного состава. И среди них оказался Александр Кокорин, который с осени прошлого года не играет за "Зенит" из-за скандальной истории с избиением в центре Москвы. Кокорин и Мамаев, как следует из материалов дела, причастны к двум дракам в центре Москвы после игры "Зенит" - "Краснодар" в первом круге чемпионата России.

Футболист продолжает находиться в СИЗО, а его дело - слушается в суде Москвы. Однако Кокорин удостоен звания чемпиона России по футболу впервые в карьере в возрасте 28 лет.

В этом сезоне Кокорин сыграл всего в трех матчах чемпионата России по футболу. Все потому, что в начале 2018 года он получил тяжелую травму, после которой долго восстанавливался. Последний раз он выходил на поле во втором тайме игры "Зенит" - "Краснодар". А за три дня до этого - забил победный гол в матче "Зенит" - "Славия" на груповом этапе Лиги Европы.

Свою первую игру уже в ранге чемпиона России "Зенит" сыграет 12 мая на своем стадионе против московского ЦСКА.

СПРАВКА "КП"

Полностью список чемпионов России по футболу в составе "Зенита" в сезоне 2018/2019 таков:

Андрей Лунев,

Ярослав Ракицкий,

Эльмир Набиуллин,

Эмануэль Маммана,

Бранислав Иванович,

Матиас Краневиттер,

Вильмар Барриос,

Магомед Оздоев,

Леон Мусаев,

Далер Кузяев,

Александр Ерохин,

Клаудио Маркизио,

Роберт Мак,

Эрнани,

Эмилиано Ригони,

Себастьян Дриусси,

Сердар Азмун,

Антон Заболотный,

Артем Дзюба,

Александр Кокорин, Игорь Смольников,

Олег Шатов,

Луиш Нету,

Михаил Кержаков,

Кристиан Нобоа,

Юрий Жирков,

Александр Анюков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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