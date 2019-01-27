Лондон готов признать Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы

СЕГОДНЯ 02:21 2019-01-27T02:33:55+03:00

По словам главы британского МИД, спикер парламента республики – именно тот, кто сможет вести страну вперед

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Вслед за Францией, Испанией и Германией о готовности признать спикера венесуэльского парламента Хуана Гуаидо «временным президентом» Боливарианской республики объявила Великобритания.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter британский министр иностранных дел Джереми Хант, отметив, что Лондон не считает Николаса Мадуро легитимным главой государства и не признает итоги майских выборов, в результате которых он был переизбран на новый срок.

«Гуаидо — тот, кто сможет вести Венесуэлу вперед. Если в течение восьми дней не будут объявлены новые и честные выборы, Соединённое Королевство признает его временным президентом, который поведет политический процесс к демократии», - написал глава МИД Великобритании.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН поддержал позицию США по Венесуэле. Постпред России при ООН назвал происходящее нечистоплотными играми.

Напомним, как писал сайт kp.ru, спикер венесуэльского парламента Гуаидо 23 января объявил себя временным президентом страны на фоне непрекращающихся уже несколько месяцев митингов протеста.

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Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

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