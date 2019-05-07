«Промежуточные данные по голосовавшим регионам России — фейк»: Глава компании Group-IB — о расследовании по детскому «Голосу»

Скандал вокруг финала детского «Голоса», в котором победила дочь Алсу, обрастает все большим и большим числом кривотолков. Очевидно, что зрители, селебрити и даже СМИ раскололись на два лагеря. Одни продолжают «топить» за Микеллу Абрамову, призывая при этом не топить девочку и ее родителей. Ведь 11-летняя певица и правда большой талант и будущая звезда.

Другие призывают к ответу и Первый канал, и Алсу, и Яна Абрамова и всех-все-всех. Мол, хватит вешать лапшу на уши народу. Видали мы такие выборы.

В этой безумной суматохе, конечно, начали появляться вбросы, касающиеся закрытого расследования компании Group-IB — именно эту фирму выбрал Первый канал для проверки результатов СМС-голосования в финале детского «Голоса». Никаких результатов проверки компания еще не обнародовала. Тем не менее, 7 мая в топ «Яндекса» вышла новость про секретный список российских регионов, якобы сильнее всего, вплоть до степени аномальности, голосовавший за Микеллу Абрамову. В «черную карту» вошли Москва, Подмосковье, а также Курская, Калининградская и Кировская области. Неназванный эксперт, «знакомый с ходом проверки результатов», указал именно на эти очаги телемошенничества. Их было пять.

Однако чуть позже заявление анонима прокомментировал генеральный директор Group-IB Илья Сачков.

— То что напечатала лента.ру сегодня — fake news, —написал у себя в фейсбуке специалист по киберпреступности. — Первоисточник их: u-mama.ru. Надо ждать официальных результатов расследования.

Сайт u-mama.ru посвящен жизни и быту родителей. Там есть и живой форум, на котором собираются мамы, обсуждающие различные темы в меру своей компетенции. Видимо, на это и намекнул Сачков, отсылая к профессионализму анонимного источника.

Предположив, что Первый канал всерьез займется распространением подобных фейковых новостей (за это теперь наказывают по закону), Сачков добавил, что официальный отчет о ходе голосования в финале шоу «Голос.Дети-6» появится до конца мая.

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Скандал с неоднозначной победой Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, в шоу «Голос.Дети-6» вроде бы поутих. Первый канал проверяет, каким образом девочке удалось в сжатые сроки набрать гигантское количество голосов во время финала — подключена контора, сотрудничающая с Интерполом и ФСБ по линии кибератак.(подробности)