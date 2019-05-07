Курникова оставила детей и уехала вслед за Иглесиасом
Анна Курникова оставила дочь и сына в США и уехала вслед за Энрике Иглесиасом. Бывшая спортсменка отправилась в Европу.
Анна Курникова вслед за Энрике Иглесиасом отправились в гастрольный тур. В блоге бывшая теннисистка опубликовала пару снимков из солнечной Италии. Именно туда ее возлюбленный прилетел с концертом "All the hits Live".
"Люблю Италию", - подписала фото 37-летняя Анна. Поклонники на всех языках осыпали спортсменку комплиментами. Фанаты попросили Анну выкладывать больше фото из путешествий и посетовали, что она не взяла с собой своих детей. Наследники Анны и Энрике, судя по всему, остались дома с няней.
Меж тем, почитатели певческого таланта 43-летнего Энрике Иглесиаса остались довольны выступлением любимца. Артист и его команда постарались сделать концерт наиболее зрелищным. В зале разместили две сцены, огромный светодиодный экран и множество спецэффектов.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более 15 лет, но по-прежнему предпочитают не афишировать свои отношения. Год назад они стали родителями дочери Люси и сына Николаса. Знаменитая чета часто публикует фотографии наследников в соцсетях, выкладывает забавные видео с участием отпрысков.
Анна Курникова много лет назад завершила карьеру теннисистки. Ей так ни разу и не удалось выиграть на престижных турнирах в одиночном разряде. Зато она побеждала на турнирах Большого шлема в паре со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Этот дуэт на протяжении многих лет считался самым красивым в мире. Кроме того, благодаря яркой внешности Анна получала многомиллионные рекламные контракты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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