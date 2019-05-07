Курникова оставила детей и уехала вслед за Иглесиасом

Анна Курникова оставила дочь и сына в США и уехала вслед за Энрике Иглесиасом. Бывшая спортсменка отправилась в Европу.

annakournikova Николас и Люси

Анна Курникова вслед за Энрике Иглесиасом отправились в гастрольный тур. В блоге бывшая теннисистка опубликовала пару снимков из солнечной Италии. Именно туда ее возлюбленный прилетел с концертом "All the hits Live".

annakournikova Анна Курникова оставила дочь и сына в США

"Люблю Италию", - подписала фото 37-летняя Анна. Поклонники на всех языках осыпали спортсменку комплиментами. Фанаты попросили Анну выкладывать больше фото из путешествий и посетовали, что она не взяла с собой своих детей. Наследники Анны и Энрике, судя по всему, остались дома с няней.

enriqueiglesias Энрике Иглесиас гастролирует по Европе

Меж тем, почитатели певческого таланта 43-летнего Энрике Иглесиаса остались довольны выступлением любимца. Артист и его команда постарались сделать концерт наиболее зрелищным. В зале разместили две сцены, огромный светодиодный экран и множество спецэффектов.

enriqueiglesias Энрике Иглесиас с дочкой Люси

Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более 15 лет, но по-прежнему предпочитают не афишировать свои отношения. Год назад они стали родителями дочери Люси и сына Николаса. Знаменитая чета часто публикует фотографии наследников в соцсетях, выкладывает забавные видео с участием отпрысков.

Анна Курникова много лет назад завершила карьеру теннисистки. Ей так ни разу и не удалось выиграть на престижных турнирах в одиночном разряде. Зато она побеждала на турнирах Большого шлема в паре со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Этот дуэт на протяжении многих лет считался самым красивым в мире. Кроме того, благодаря яркой внешности Анна получала многомиллионные рекламные контракты.