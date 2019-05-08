"Добро пожаловать в общество неспящих родителей": принц Уильям обратился к брату Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон публично прокомментировали рождения сына у Меган Маркл и принца Гарри. Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили родственников и пошутили по поводу их ближайшего будущего.

Уильям и Кейт признались, что в восторге от новостей и не могут дождаться, когда увидятся с племянником. Они напомнили, что Меган и Гарри теперь предстоят бессонные ночи.

kensingtonroyal Уильям и Кейт в восторге от рождении племянника

."Мы абсолютно взбудоражены и счастливы. Надеемся в ближайшее время увидеть малыша... Добро пожаловать в общество неспящих родителей, членом которого становишься при рождении детей. Я желаю им всего наилучшего и надеюсь, что они получат удовольствие от рождения ребенка", - сказал Уильям в ролике, размещенном в официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Instagram.

Рядом с 36-летним принцем стояла его супруга. Кейт в этот момент улыбалась. Для своего выхода в свет она выбрала полосатый свитер и темно-синие брюки от LK Bennett, дополнив наряд ярко-красным клатчем.

"Это такое особенное время! Рождение малыша как раз совпало с периодом, на который приходятся дни рождения Луи и Шарлотты. Удачная пора для появления на свет. Весна, все цветет. Как сказал Уильям, мы с нетерпением ждем встречи с ними и объявления его имени", - добавила 37-летняя Миддлтон.

kensingtonroyal Уильям и Кейт сделали аявление по поводу появления на свет племянника во время объявления старта парусной регаты "Королевский кубок"

Отметим, принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали свое заявление по поводу появления на свет племянника во время объявления старта парусной регаты "Королевский кубок". Она пройдет у берегов острова Уайт 9 августа. Сами члены королевской семьи тоже примут участие - они займут место шкиперов на двух яхтах и поборются за главный приз. Команда-победитель получит Кубок короля, исторический трофей, впервые представленный королем Георгом V. Уильям и Кейт будут соревноваться друг с другом. Когда пара соревновалась друг с другом в Новой Зеландии, выиграла Кейт. Уильям тогда был очень огорчен.

Как писал сайт kp.ru, сын Меган Маркл и принца Гарри родился 6 мая в 05:26 утра. Его вес при рождении составил 3кг 300 г. Гарри присутствовал на родах. Малыш здоров, чувствует себя хорошо и в самое ближайшее время молодые родители намерены провести фотосессию. В настоящее время новоявленные родители выбирают имя своему первенцу.