2019-05-08T02:19:37+03:00
Происшествия

В Шереметьево очередной Sukhoi SuperJet 100 вызвал проблемы при вылете в Ригу

Рейс из-за технической неисправности был задержан на два часа
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В "Шереметьево" вечером 7 мая не смог взлететь в запланированное время Sukhoi SuperJet 100В "Шереметьево" вечером 7 мая не смог взлететь в запланированное время Sukhoi SuperJet 100Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В столичном аэропорту "Шереметьево" вечером 7 мая не смог взлететь в запланированное время Sukhoi SuperJet 100. Самолет должен был отправиться рейсом Москва-Рига в 22.55, однако возникли некие причины и самолет вылетел лишь в 1.00.

- Рейс был задержан на два часа. Замены воздушного судна не было, - сообщили в справочной аэропорта "Шереметьево".

По некоторым данным, при посадке пассажиры почувствовали в салоне запах гари (горелой проводки). Люди были напуганы трагедией, которая произошла 5 мая, когда после посадки в "Шереметьево" сгорел лайнер такой же модификации - Sukhoi SuperJet 100.

Люди стали просить проверить борт. Стюарды вывели людей из салона. Рейс пришлось задержать. Пока официальных сведений о причинах задержки рейса от авиакомпании не поступали.

Рейс из-за технической неисправности был задержан на два часа

Рейс из-за технической неисправности был задержан на два часа

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ИСТОЧНИК KP.RU

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