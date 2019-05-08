2019-05-08T12:44:36+03:00
Звезды

Ксения Собчак перестала следить за собой

Отсутствие макияжа и прически, а также сигарета в руке довершали богемный образ гламурной ведущей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым. Влюбленные не сидят на месте. Не успели они насладиться красотами Модены, где отужинали на тысячу евро, как оказались в Риме, а оттуда отправились на Венецианской биеннале.

Ксения Собчак, похоже, абсолютно счастлива с новым возлюбленным Константином Богомоловым. Теледива постоянно улыбается, а режиссер делится личными видео с ней. Пока сын Ксении отдыхает с отцом Максимом Виторганом и бабушкой Людмилой Нарусовой в Испании, сама гламурная ведущая приехала в Венецию.

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Рим прекрасен, но Венеция, уверена, будет не хуже
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В эти дни там проходит один из самых известных форумов мирового искусства. Венецианская биеннале - международная художественная выставка. Она проходит раз в два года с участием международного жюри. В этом году в ней примут участие 79 художников со всего мира.

На Венецианской биеннале работает российский павильон. Константин Богомолов никак не мог пропустить столь значимое событие. Ведь туда съезжается вся богема. Вслед за возлюбленным в Венецию перебралась и Ксения Собчак.

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Дама в тюрбане и кашемире
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Фото телеведущей разместил в Сторис в Инстаграме продюсер Михаил Друян. На снимке теледива предстала в чурбане, длинном платье и клетчатом пиджаке. Отсутствие макияжа, прически и сигаретка в руке довершали богемный образ Собчак.

Фото телеведущей разместил в Сторис в Инстаграме продюсер Михаил Друян

Фото телеведущей разместил в Сторис в Инстаграме продюсер Михаил Друян

Для многих стало откровением, что Ксения курит. А ведь раньше она была категорична. Одна из самых знаменитых фраз Собчак - "Курение - признак лошизма и бедности". Остается только догадываться, что сподвигло теледиву взяться за сигарету, которая известна как сторонница здорового образа жизни.

Кроме этого подписчики в соцсетях удивляются тому, что Ксения перестала следить за собой. Раньше гламурная теледвива не позволяла себе появляться на светских вечеринках ненакрашенной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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