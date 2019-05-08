Евгений Крылатов оставил нам «Прекрасное далеко»

...Когда в феврале 2014-го мы побывали у Евгения Павловича в гостях, накануне его 80-летия (а жил Крылатов в так называемом «доме композиторов» в районе Белорусского вокзала) - у нас сначала было ощущение, что мы попали не по адресу...

Автор «Крылатых качелей», «Прекрасного далека» и ещё нескольких десятков хитов долго искал хотя бы один диск, чтобы подарить нам на память. Пару дисков нашёл - они у нас дома.

А его близкие всерьёз интересовались:

- Неужели это правда, что в «Комсомолке» будет интервью с Евгением Крылатовым?

Да он и сам, кажется, сторонился этой своей Славы - большой и заслуженной.

- Дело в том, что у меня такая особенность, - «признавался» нам в одном из интервью Евгений Павлович, - моя музыка намного более известна, чем сам автор. Я сталкиваюсь с этим часто, и вот на этой почве возникают забавные ситуации. Ехал я на такси в Кремль на концерт. За рулем сидела такая восточная, очень красивая женщина. И ей хочется поговорить, и она спрашивает: «А кто вы, артист?» Я говорю: «Нет, композитор.» Она: «Да? А как ваша фамилия?» Я назвал. Она так смутилась, говорит: «Ой, вы знаете, не слышала». Я говорю: «Давайте поспорим, что знаете мои песни». И начинаю (поет): «Мы с тобою с песенкой о лете…» Она говорит: «Ой, так это ж моя любимая!» Пою дальше: «Шпаги звон, как звон бокала». И по фразе, по фразе. И тут девушка в кювет машину выруливает и так в телефон: «Мама! Ты знаешь, кого я везу!»

Он считал себя счастливым человеком. И - очень везучим.

- Так получилось, - ещё рассказывал композитор, - что три первых фильма с моей музыкой вышли в один день: «Достояние республики» режиссера Бромберга с Андреем Мироновым, Олегом Табаковым, Игорем Квашой в главных ролях, «О любви» режисссера Михаила Богина с Викторией Федоровой и Олегом Янковским, и «Ох, уж эта Настя» режиссера Юрия Победоносцева... И я почувствовал себя известным в творческой среде, в которой варился. Я стал востребованным. Но так, чтоб на улице узнавали – для этого надо было написать и самому исполнить что-то, что пелось в ресторанах. Кстати, когда я написал «Крылатые качели», режиссер Константин Бромберг, с которым я делал фильмы «Приключения Электроника» и «Чародеи», был очень недоволен. Выходит после записи мрачный! Вообще-то он замечательный человек, открытый, деликатный, «с подходом», а тут говорит: «Песня эта – полная лажа». Я так расстроился! Почему? «Мне надо, чтоб ее в кабаках пели!» А потом, когда фильм вышел – такое количество восторженных писем пришло! Он успокоился. Прошли годы, и вот звонят друзья – празднуют какой-то юбилей в Кунцево, в ресторане. И что там поют? «Крылатые качели». А потом звонят друзья из ресторана у Никитских ворот. Но когда появился у меня компьютер, я нахожу – везде звучат мои песни! Есть потрясающая запись – хасиды на своей вечеринке поют «Крылатые качели». Я тут же ему посылаю: «Костя, смотри!»

Евгений Крылатов с кошкой Милей у себя дома, 2014 год.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

...Но обо всем об этом он рассказывал не всем, а только тем, с кем был знаком не один год.

Кстати, уже после своего 80-летия великий композитор сам приезжал к нам в «Комсомолку» - на презентацию нашей книги «Прямая речь. В печать! В эфир! На сайт!». Крепко обнялся с двумя другими Героями нашего сборника - Евгением Евтушенко и Иосифом Кобзоном. Потом Иосиф Давыдович спел «Сережку ольховую» - ещё одну знаменитую песню Крылатова на стихи Евтушенко.

...23 февраля этого года Евгению Крылатову исполнилось 85 лет. Но этот юбилей остался страной... практически незамеченным.

Мы позвонили Евгению Павловичу уже ближе к вечеру (у него дома было полно гостей), сделали два небольших интервью - для сайта и Радио «Комсомольская правда».

- А на большее, как я понял, не хватило бумаги? Ну, ничего - не расстраивайтесь - впереди моё 90-летие, - скромно пошутил Евгений Павлович.

Нас оставил ещё один наш Герой. Прощайте...

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