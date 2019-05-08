Из "Шереметьево" не смог взлететь второй за сутки "Суперджет"

Техническая неисправность Sukhoi SuperJet 100 привела 8 мая к задержке вылета пассажиров в Ульяновск. Рейс "Москва-Ульяновск", который выполняет компания "Аэрофлот", должны были отправить из "Шереметьево" в 13.55. Однако пассажирам сообщили, что рейс откладывается. Людей попросили покинуть борт и вернуться в аэропорт.

- Рейс SU 1388 "Москва-Ульяновск" должен был вылететь в 13.55, но произошла задержка. Прогнозируемое время вылета - 15.35, - рассказали в "Шереметьево".

- А борт "Суперджет" заменили? - уточняю.

- Да.

- На другой "Суперджет"?

- Да.

По некоторым данным, самолет уже выруливал на взлетную полосу и готовился к взлету. Потом пилот остановился и сообщил о том, что рейс отменен. Есть информация, что произошел сбой в системе тормоза. Вылетать было бы действительно небезопасно.

Напомним, что накануне 7 мая не смог в нужное время вылететь еще один самолет Sukhoi SuperJet 100 в Ригу.

Самолет должен был отправиться по рейсу Москва-Рига в 22.55, однако возникли технические причины и самолет вылетел лишь в 1.00.

- Рейс был задержан на два часа. Замены воздушного судна не было, - сообщили в справочной аэропорта "Шереметьево".

Этот рейс был задержан из-за паники пассажиров, которые услышали в самолете запах гари, а после трагедии 5 мая, когда самолет этой же модификации при посадке загорелся и погиб 41 человек (в их числе один бортпроводник), было тревожно.

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