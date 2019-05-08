"Думала, позагораю и стану еще красивее. А потом бабахнуло!: как рак изменил Наталью Сенчукову

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин около пяти лет боролись с базально-клеточным раком кожи. Певице и лидеру группы "Дюна" удалось исцелиться. Теперь их опыт помогает другим людям.

Наталья Сенчукова дала откровенное интервью, в котором откровенно рассказала, как борьба с раком изменила ее. Певица призналась, что раньше любила загорать, не следила за здоровьем и не обращала внимания за новообразованиями на своем теле. Теперь артистка каждые три месяца посещает врача, прислушивается к своему состоянию и помогает людям, которые либо больны раком, либо подозревают у себя тяжелый недуг.

"Люди пишут в Instagram и просят подсказать, в какую больницу, к какому врачу обратиться. Я веду с ними переписку, даю советы, основываясь на собственном опыте, - рассказала Наталья Сенчукова. - Рада хотя бы одному человеку в жизни помочь. Я на связи со своим онкологом, поэтому высылаю ему скрины текстов сообщений. Так консультирую и направляю людей в нужном направлении".

Она посоветовала всем следить за своим здоровьем. "У каждого на теле с возрастом появляются различные новообразования. Нужно обращать на это внимание и показывать их врачам. Это не игрушка. Мы сами виноваты - посещали солярий, загорали, когда нельзя загорать, не мазались солнцезащитными кремами", - цитирует певицу Teleprogramma.pro.

nsenchukova_official Говорят, за хорошим мужем,как за каменной стеной

По ее словам, в молодости никто не знает, что солнце может так пагубно влиять на здоровье. "Мне казалось, что вот позагораю и стану еще красивее. А потом бабахнуло!", - посетовала звезда.

Она призналась, что много лет ходила с пятном на ноге. Наталья долгое время игнорировала новообразование. Она хорошо себя чувствовала, поэтому и не обращалась к врачам. "Вот это ужасно! Ведь нужно просто взять гистологию, и все", - констатировала знаменитость.

nsenchukova_official Наталья Сенчукова

Тот диагноз, который поставили ей и ее супругу Виктору Рыбину - базально-клеточный рак кожи, оказался излечим. "Мы вылечились, просто теперь стоим на учете и проверяемся каждые три месяца. Надо быть внимательным к своему здоровью", - заключила Наталья Сенчукова.

Как писал сайт kp.ru, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе почти 30 лет. В 2018 году в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой 56-летний солист группы "Дюна" и его 48-летняя супруга на всю страну признались в том, что оба больны раком. Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора. Они прошли курс лучевой терапии.