СЕГОДНЯ 19:12 2019-05-08T19:12:58+03:00

Чуть ранее британский принц и его супруга показали малыша миру

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Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына. Мальчика назвала Арчи.

Герцог и герцогиня Сассекские обнародовали полное имя лорда Маунтбеттен-Виндзора. Оно звучит как Арчи Харрисон Маунтбаттен-Винздор. Ребенок занимает седьмое место в очереди на британский престол.

Чуть ранее британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл продемонстрировали миру новорожденного малыша. Первенец герцога и герцогини Сассекских появился на свет 6 мая.

Изначально съемка была запланирована в Большом саду Виндзора, однако из-за погоды пришлось устроить фотосессию во дворце. Меган и принц Гарри с сыном на руках вышли к телевизионщику и официальному фотографу в прекрасном расположении духа. Маленький лорд Маунтбеттен-Виндзор спал. Гарри лишь изредка подкачивал сына и улыбался, глядя на него.

Как писал сайт kp.ru, сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет утром 6 мая. Вес малыша - 3 кг 300 г. Роды прошли в лондонском Portland Hospital. Сутки пребывания в госпитале обходится минимум в 15 тысяч фунтов стерлингов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/707534" frameborder="0"></iframe> Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали сына.

ИСТОЧНИК KP.RU