«Мы много конфликтовали!»: Байкер Хирург высказался о смерти Доренко

Этим вечером не стало журналиста Сергея Доренко. Он разбился на мотоцикле в Москве. В последнее время одним из главных оппонентов Доренко был байкер Хирург (Александр Залдостанов). Ходили слухи, что журналист и байкер даже дрались друг с другом.

- Когда человек гибнет – это всегда трагедия, - рассказал «КП» байкер Хирург. - В последние время мы с ним только конфликтовали. Несмотря на всю его дурь, в нем было много хороших качеств. Он был талантливый человек, смелый. Он мотоциклист, которого я знаю очень давно. Он ко мне приезжал. Мне искренне жаль, что это случилось. Я бы хотел пожелать всем мотоциклистам, чтобы никогда их машина не была быстрее их ангела хранителя. Очень обидно, когда люди погибают по-бытовухе. Уж ели гибнуть, то гибнуть за Родину. Я, к сожалению, не смогу с ним проститься, потому что еду на Донбасс. <…> На Небесах с ним разберутся, что с ним дальше будет. Неизвестно, что с у него в душе творилось. Очень противоречивая натура была.

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