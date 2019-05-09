Евгений Ревенко: Сергей Доренко был ярким, неординарным и одним из самых талантливых журналистов. Построить с нуля радиостанцию «Говорит Москва»... Не каждый смог бы
- Женя, вот такая ужасная новость - умер Сергей Доренко.
- Это очень тяжёлая новость для я нас.
Сергей, конечно, был очень неординарным, невероятно ярким и одним из самых талантливых, пожалуй, журналистов.
Это было видно и в период его работы на телевидении - это мы прекрасно помним, хорошо знаем. Но и, конечно, незабываемые, яркие годы его - на радио. И, вы знаете, создать радиостанцию...
- ..."Говорит Москва" , ты имеешь в виду.
- Совершенно верно. С нуля... Да так, чтобы она стала одной из самых популярных в столице, которая избалована хорошим - качественным - радио. Это очень сложно и, пожалуй, вот такая задача была по плечу только Сергею. Он с ней справился.
И, конечно, он являлся стержнем и основателем этой радиостанции.
Я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования его близким, родным, детям.
И, конечно же, коллективу радиостанции "Говорит Москва", где я неоднократно бывал и всегда к тебе относились уважительно, корректно и всегда я получал интересные, острые и ни в коем случае никогда - не комплементарные, а по делу, - вопросы.
И это тоже была рука Доренко. Это очень важно.
Я искренне сочувствую и искренние слова соболезнования выражаю ребятам, которые работают сейчас на радиостанции "Говорит Москва".
- Спасибо, Женя, огромное, я присоединяюсь к твоим словам соболезнования.
- Спасибо, Саша.
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