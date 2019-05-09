Журналист Олег Кашин прокомментировал смерть Сергея Доренко

Вечером в четверг, 9 мая, не стало журналиста Сергея Доренко. Он погиб на мотоцикле в Москве. Смерть Доренко прокомментировал публицист Олег Кашин.

– Русский 1999 год - это 200-летие Пушкина, первый альбом Земфиры, война в Югославии, вторая чеченская, появление Путина, взрывы домов, главный роман Пелевина, программа Доренко, - напомнил «КП» Кашин. – Тут все историческое, от всего захватывает дух. Мы были совсем немного знакомы, и я всегда воспринимал его как человека из этого ряда - где-то между Пушкиным и войной. Наверное, ему было тяжело прожить эти двадцать лет в условиях, когда исторический триумф - уже позади. Но триумф был, это факт нашей общенациональной биографии.

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