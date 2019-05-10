Виторган оправдался за свою фразу о том, что 9 мая «нам праздновать нечего»

Максим Виторган, экс-супруг Ксении Собчак, разместил пост в своем Инстаграме, в котором высказался по поводу празднования дня Победы:

«Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего. Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...»

Максим отдыхает с сыновьями в Испании. Из Марбельи он наблюдал, как в России отмечают 9 мая. Под своим постом он отключил комментарии, видимо, понимая, какие польются комменты, особенно на его фразу: «нам праздновать нечего». Но они все равно обрушились. И трудно поверить, что Максим этого не ожидал. Некоторые его фолловеры поддержали актера, признавшись, что слова Виторгана выразили их сегодняшнее настроение, грустное и нелепое. И отношение после случайного прохода по городу, где наблюдали «клоунаду с пилотками и георгиевскими ленточками, отдельные клоуны на себя полностью солдатскую форму надели и ходили в ней, как в маскарадной одежде».

Но большинство возмутилось актером, который «хайпанул на святом», на нашей памяти. По их мнению, такими высказываниями он не высказал уважения ни людям, ни традициям страны, в которой живет. «Маским, не надо умничать по поводу дня Победы, - написали в Сети. - У меня папа воевал, и ему было бы неприятно слышать ваши слова :"праздновать нечего". Ну как же нечего? А что касается: "мало кому мы смогли обеспечить хорошую старость"… Мой папа сам обеспечил себе достойную старость, у него была хорошая жена, моя мама, она за ним хорошо ухаживала. А вы Максим , когда писали фразу "мало кому мы смогли" - вы взяли на себя ответственность за всю страну и всех людей, а вас кто-то просил об этом? Пишите от своего имени и не преувеличивайте свои скромные возможности».

Припомнили и Ваенгу, которая недавно написала, что 1 мая не праздник! А теперь Виторган пишет, что 9 мая не надо праздновать, а сидеть и скорбеть тихо. И делает это только для того, чтобы «палку сунуть в муравейник», чтобы раздражать обывателей, чтобы за счёт этого вспомнили его: «И вы сидите и радуетесь, как же здорово что я вызвал такую реакцию! Клоуны вы тряпочные вместе с Ваенгой!»

После этого Максим Виторган не преминул ответить своим критикам. И заодно дал задний ход. «Куча всяких изданий отписались по моему посту про 9 мая, вынеся в заголовок ФРАГМЕНТ фразы «нам праздновать нечего», вырванной из контекста, - написал он в Инстаграме (орфография автора сохранена), оформив пост своим разъяренным портретом. - Пост в доступе. Его можно прочитать, для того, чтобы увидеть в нем какое-то неуважительное отношение к тем, кто пережил и не пережил войну... В частности цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним (после-послевоенным) и имеет в виду нашу вину перед нашими ВЕТЕРАНАМИ.

И да - мне нравится Бессмертный полк ( мой текст о нем двух-трехлетней давности хранит ФБ) и не нравится парад, не нравятся все разновидности «можем повторить», готовность «прикладывать» День Победы ко всему подряд: спортивным результатам, политическим фигурам... до чего уже только не договаривались разные спикеры на тв! Мне не нравится, когда детей рядят в военную форму, когда коллективная наташакоролева в гимнастерке поёт по площадям «Калинку», как правило под фонограмму и в аляповатых декорациях. Не нравятся, когда мои коллеги в этот день выкладывают свои фото со съёмок в форме. Мне кажется пошлым и оскорбительным «спасибо деду за победу». Все это мне кажется совершенно не соответствующим самой сути этого дня…»

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