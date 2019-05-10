«День тишины» от Максима Виторгана не помешал бы ему самому

Достаточно известный комедийный киноактер и бывший (фактически) муж Ксении Собчак Максим Виторган сейчас оправдывается. Мол, журналисты, которые увидели его пост в Instagram, что он считает наше празднование Дня Победы неподобающим и мечтает о том, когда он превратится в День тишины, и резко отреагировали на это, совершили «мерзость».

- Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом, - так прямо и пишет актер. Попробуем разобраться, кто же сотворил «мерзость». «Неправильные, подлые» журналисты? Или «танцор диско» в пьяной компании с женой и бутылкой у храма?

- Это День Победы для тех, кто эту победу одержал. Выжил, выстрадал, вымучил. Для тех, кто терял родных и близкий здесь и сейчас. Их уже почти не осталось. Мало кому из них мы смогли обеспечить достойную старость. И конкретно нам, как мне кажется, праздновать нечего, - написал Виторган. - Для нас это день Сочувствия, Благодарности и Памяти о том, ЧТО довелось пережить им. Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную. Наша ответственность - не дать повториться. Я верю, что когда-нибудь это будет День тишины. Когда-нибудь мы станем взрослыми и память будет больше, чем желание детского утренника с плясками и танчиками. Когда-нибудь, когда-нибудь...

Чтобы никто не ошибся, о чем это он, Максим Эммануилович сопроводил текст иллюстрацией характерного изображения красного мака, принятого в Европе в качестве символа памяти жертв Первой мировой войны (изначально) и цифрами хронологии 1939-1945.

Для начала Максиму Эммануиловичу было бы неплохо уяснить, что 9-го мая мы празднуем Победу в Великой Отечественной войне, которая началась 22 июня 1941-го, а закончилась в этот день в 1945-м. А приводимые им цифры хронологии – это даты официальной историографии Второй Мировой войны. И не надо здесь ничего путать. Это принципиальный момент. Потому что в современной толерантной Европе этот мак – символ дня примирения жертв и палачей в его нынешнем значении. Эсэсовцев и тех, кого они не успели отправить в печи крематориев в концлагерях. Для нас же фашисты так и останутся навсегда фашистами, а солдаты-освободители – спасителями той же Европы, которая дисциплинированно выдавала тех же евреев на расправу Третьему рейху.

Во-вторых, прекрасно и заслуживает отдельного рассмотрения местоимение «мы». Очень любят щеголять им определенные представители ряда мировоззренческих позиций. «Мы не смогли», «нам «стыдно» и т.д. А если заменить это обобщающе-неопределенное «мы» на личное и конкретное «я» и «мне»? «Я не смог», «мне стыдно». Я в пионерском детстве вместе с одноклассниками ходил колол дрова во дворы ветеранов ВОВ. Немного, но есть хоть самая малость вспомнить, что помог. А вот конкретно Максиму Эммануиловичу? Ветерану какому помог? Деньгами, ремонтом в квартире или доме, добрым словом? Боюсь, тут личного «я» долго ждать придется. Даже за «пляски с бутылем» у церкви ведь лично за себя участники, помнится, не извинились. За «детский утренник с плясками и танчиками» ему стыдно, а за собственные пьяные танцы у храма – нет, ни капельки. За других – это вам не за себя. А «мерзость» пишут «подлые» журналисты. Блестящая логика!

Очень примечательно рядом с хорошими, в принципе, словами (да еще с заглавной буквы) «Сочувствие, Благодарность и Память» то, какой смысл в них вкладывает желающий устроить вместо Дня Победы День тишины: «Наша обязанность - знать правду о них - самую горькую, самую нелицеприятную». Это, извините, про какую Память? Это про правду подвигов, жертвования собой ради спасения товарищей, мирных жителей, высокая и светлая Память? Да нет же, сказано – горькая и нелицеприятная! То есть «правда» про «изнасилованных немок», «заградотрядов НКВД» (хотя заградотряды не имели к НКВД никакого отношения), «тысячи миллионов» пособников и предателей и тому подобное.

Что-то уж совсем мерзостью понесло, не находите? Особенно для тех, у кого в семье родственники, отцы и деды, например, воевали. Как у меня, чей отец прошел с 1942-го до мая 1945-го. Для Максима Эммануиловича, наверное, это не так чувствительно, что объяснимо отсутствием ветеранов этой войны среди его предков. Дедушка по маминой линии был артистом театра в Киеве, который был воссоздан в эвакуации в Караганде, по папиной – видный советский хозяйственник в мукомольной промышленности, таким давали бронь от фронта. Но г-ну Виторгану, тем более, стоило бы понять, почему его слова звучат оскорбительно для миллионов родственников погибших и победивших советских солдат. Я уж не буду говорить, что для тех, для кого, 9 мая становится днем скорби, неминуемо, рано или поздно, в день радости превращается 22 июня.

Россия проводила и будет проводить Парады Победы, как бы ни корежило от них людей «со светлыми лицами и правильными взглядами». В честь живущих еще ветеранов той Войны. Которых осталось сейчас немногим более 75 тысяч. И даже когда останется один-единственный в живых, по Красной площади пойдут солдаты, курсанты и танки с БМП. И даже когда не останется. В честь их памяти и для предостережения, чтобы, как написал Максим Эммануилович именно что «не дать повториться».

А что касается Дня тишины, Максиму Эммануиловичу и сторонникам его никто ее не запрещает. Пусть установят эту Тишину хотя бы для себя. И помолчат. А не вылезают ежегодно с подобной «мерзостью» именно по определенным датам. А если воротит от России, так путь открыт, чай не крепостные. Куда угодно, хоть на ту же Украину. Там как раз у нынешних властей в почете и Красный мак, и вот эта хронология «1939-1945». И еще они говорят, что там фашизма нет, от слов «совсем» и «абсолютно». А флаги со свастиками и факельные шествия – это просто карнавалы.

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