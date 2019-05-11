"Украина - это не номер в египетском отеле": В администрации Порошенко ответили Зеленскому

На Украине по-прежнему «весело». Раскольники раскалываются между собой. Филарет грозится восстановить неканоническую УПЦ КП, вернувшись из неканонической СЦУ, Главы государства тоже не отстают. Избранный президентом Владимир Зеленский наехал на действующего (пока еще), сравнив его с вороватым туристом в египетском отеле, и потребовал от депутатов ВРУ назначить инаугурацию на 19 мая, чтобы побыстрее вступить, нет, не туда, куда вы подумали, а в должность. А, может, и туда.

Но в администрации действующего главы государства тоже не дремали, и быстро сочинили ответ Зеленскому. Конечно, не такой, как запорожцы в свое время дали турецкому султану, но все те выражения, которые восхитили Репина и подвигли великого художника на написание знаменитой картины, легко читаются между строк официального ответа Зеленскому от администрации Порошенко.

- Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции, начинают свое ответное реагирование на Банковой и тоже намекают. - До момента инаугурации нового Президента Петр Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

Избранный президентом Владимир Зеленский наехал на действующего (пока еще)Фото: REUTERS

Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому, - начинают возить Зеленского фейсом по столу за некорректное сравнение. - Передача власти – это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так как это принято в демократических странах.

Мол, на что замахнулся, на святое! На нэньку! Уподобив какому-то третьезвездочному постоялому двору. Понятно, что Зеленский использовал красивое сравнение, близкое чуть ли не каждой украинской душе. Но как бы не пришлось ему вскоре извиняться, как он это сделал, сравнив томос с термосом, и признавать, что Петр Алексеевич с Украины ни рушники, ни тапки не тырил, а он просто перепутал их нечаянно с шапками Януковича.

- Поэтому он (Порошенко – прим. авт.) подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности, - пускают в ход свой контраргумент на Банковой и резюмируют. - Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий по поводу якобы затягивания инаугурации.

B администрации действующего главы государства тоже не дремали, и быстро сочинили ответФото: REUTERS

А в завершение еще и не удержались от едкой шпильки в адрес победителя президентских выборов.

- В то же время считают позитивным сам факт того, что избранный Президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал собственную позицию, - максимально прозрачно уже даже не намекнули, а в открытую поиздевались над тем фактом, что открещивающийся от «политики» израильско-украинский олигарх сейчас раздает одно интервью за другим по поводу грядущей экономической, внутренней и внешней политике Украине, пока Зеленский избегает прямых вопросов, чтобы не давать ответы, и совсем уж добили ехидным предположением. - Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом.

Отдельно доставляет, что Порошенко не сам ответил Зеленскому, а через своих подчиненных, чиновников администрации. Мол, ты пока никто и звать тебя никак, а я тут еще всем рулю. Только вот ничего свежего и оригинального во всем этом шабаше нет. И в борьбе Филарета с Епифанием, и в конкуренции Ляшко и Юлии Тимошенко за электорат. И вот теперь - в противостоянии Зеленского и Порошенко уже после выборов. Все это, как сказал один древний мудрец, уже было…

«Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья уже сидят друг против друга на полу и, устало отпихиваясь ладонями, бормочут: «А ты кто такой?»

— Не поделились? — спросил Остап, задергивая портьеру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский требует от парламента назначить инаугурацию, потому что Порошенко надо еще «сдать ключ» и «паспортный контроль проходить»

Владимир Зеленский опубликовал «Срочное» видеообращение к депутатам Верховной Рады (подробности)

Коломойский опять «не влез» в политику: Олигарх назвал кандидата на пост премьер-министра Украины

Игорь Коломойский, один из богатейших олигархов Украины и Израиля, чья тень выглядывает, как утверждают очень многие эксперты, из-за спины избранного президентом Украины Владимира Зеленского, дал очень откровенное интервью ресурсу «РБК-Украина». Не прошло, наверное, и недели, как Коломойский уверенно утверждал, что он не является олигархом, потому что у него нет власти, и он не лезет в политику, и беззастенчиво в том же интервью давал Зеленскому совет оставить в составе будущего правительства нынешнего главу МВД Арсена Авакова, как в новой беседе Игорь Валерьевич «не полез» в политику еще глубже (подробности)