Коломойский опять «не влез» в политику: Олигарх назвал кандидата на пост премьер-министра Украины

Игорь Коломойский, один из богатейших олигархов Украины и Израиля, чья тень выглядывает, как утверждают очень многие эксперты, из-за спины избранного президентом Украины Владимира Зеленского, дал очень откровенное интервью ресурсу «РБК-Украина». Не прошло, наверное, и недели, как Коломойский уверенно утверждал, что он не является олигархом, потому что у него нет власти, и он не лезет в политику, и беззастенчиво в том же интервью давал Зеленскому совет оставить в составе будущего правительства нынешнего главу МВД Арсена Авакова, как в новой беседе Игорь Валерьевич «не полез» в политику еще глубже.

- Может, почему нет. Он может быть как компромисс между многими, даже не идя на парламентские выборы, - ответил Коломойский на вопрос, может ли Аваков стать премьер-министром нового правительства. А потом еще и повторил. - Гройсман ни тушкой не пойдет, ни первым номером. Яценюк - его реноме не позволяет. А Аваков будет, наверняка тем человеком, который сможет сбалансировать. Думаю, если бы не он, то даже не знаю, что бы Порошенко начал вытворять. Он столп стабильности государства. Единственный оставшийся, кстати.

Кроме того, он пообещал повысить ренту для Ахметова, чтобы тот получал меньше, высказался за то, чтобы оставить Луценко на месте Генпрокурора Украины до начала работы нового состава Верховной Рады Украины и прояснил вопрос с будущим главой администрации нового президента: «Там есть из кого выбрать - это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана».

И очень интересная личность, этот Андрей Богдан. Помимо того, что он входит в «команду сторонников Зеленского» и, как отметил Коломойский, «он еще с 2015 года говорил, что Зеленский президент», этот юрист хорошо известен тем, что является на Украине в качестве личного адвоката самого Коломойского. Пусть последний и говорит сейчас, что Богдан идет в новую команду не от него, а «сам по себе». Конечно, все тут же так сразу и поверили Коломойскому. Который, кстати, заявил, что если партии Зеленского «Слуга народа» не удастся собрать правящую коалицию (заметьте, это еще даже до формирования списка кандидатов от этой партии, фактически, за полгода до выборов, то: «Если не получится, тогда пойдем на еще одни выборы, - и пообещал. - Все будет жестко». А еще заявил, что не имеет ничего против Юлии Тимошенко на посту спикера украинского парламента нового состава.

Кстати говоря, сам Владимир Зеленский в интервью тому же ресурсу совсем недавно утверждал, что общается со своим «многолетним партнером Игорем Коломойским исключительно по вопросам бизнеса». И даже пообещал, что будет «с ним ругаться, если бизнесмен, прикрываясь именем президента, будет решать свои вопросы».

И ведь сдержит свое обещания. Потому что не Коломойский будет решать «свои вопросы, прикрываясь именем президента». Нет, это глупо и малоэффективно. Гораздо лучше, если «вопросы Коломойского» будет решать президент Зеленский. Сам. И, безусловно, абсолютно самостоятельно.

Вряд ли президент Голобородько одобрил бы такое. Так ведь он же и стал президентом только в кино. А в жизни ему бы такое никогда не удалось.

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