"Сестринской любовью там и не пахло": подруга рассказала неизвестные факты о дочерях Федосеевой-Шукшиной

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о дочерях знаменитой актрисы. По словам Милы Андреевой, она много времени проводила с вдовой Василия Шукшина и всегда удивлялась отношениям в ее семье.

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной призналась, что ее дочери с самого детства не могли найти общего языка друг с другом. "Оля с Машей всегда сильно конфликтовали. Сестринской любовью там и не пахло", - сообщила подруга актрисы.

Она отметила, что Мария Шукшина всегда была милой и мягкой, а Ольга отличалась буйным нравом. В этой связи Андреева вспомнила один случай.

shukshina_maria Мария Шукшина с мамой - актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной

В конце 80-х они все вместе отправились отдыхать в Ялту. На курорте Маша вела себя скромно, а Ольга пыталась привлечь к себе внимание. "Когда в гостинице поняли, что в номерах живут дочки Федосеевой-Шукшиной, то Мария спокойно отнеслась к пристальному вниманию, а Ольга хотела выделиться и показать, что она лучше сестры", - рассказала подруга Федосеевой-Шукшиной.

Однажды женщина, зайдя в номер девушек, стала свидетельницей драки сестер. "Вижу: сестры дерутся насмерть. Бросилась их разнимать и оттаскивать друг от друга: «Так нельзя. Что случилось? Что вы не поделили?» Вразумительного ответа не услышала ни разу", - цитирует Андрееву "СтарХит".

amefir.tv Ольга Шукшина

По словам Андреевой, Мария не собиралась идти в актрисы. Она увлекалась лингвистикой. Все произошло внезапно. Карен Шахназаров пригласил ее сняться в фильме "Американская дочка" с Владимиром Машковым.

Что касается Ольги Шукшиной, то, окончив школу, она поступила в ГИТИС, а затем перешла во ВГИК. "В одном из интервью она говорила, что мать подтолкнула ее к профессии, к которой у нее совсем не лежала душа", - вспоминает подруга Федосеевой-Шукшиной.

Мила Андреева считает, что Лидия Николаевна никогда не делала различия между дочками и помогала всем одинаково. Даже старшей Анастасии от брака с первым мужем - актером Вячеславом Ворониным, хоть девушка и рано стала жить отдельно. Актриса редко общалась с ней, но постоянно передавала ей посылки.