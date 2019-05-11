2019-05-11T16:43:06+03:00
Звезды

"Сестринской любовью там и не пахло": подруга рассказала неизвестные факты о дочерях Федосеевой-Шукшиной

Актриса никогда не делала различия между тремя дочками и помогала всем одинаково
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лидия Николаевна никогда не делала различия между дочками и помогала всем одинаковоЛидия Николаевна никогда не делала различия между дочками и помогала всем одинаковоФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о дочерях знаменитой актрисы. По словам Милы Андреевой, она много времени проводила с вдовой Василия Шукшина и всегда удивлялась отношениям в ее семье.

Подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной призналась, что ее дочери с самого детства не могли найти общего языка друг с другом. "Оля с Машей всегда сильно конфликтовали. Сестринской любовью там и не пахло", - сообщила подруга актрисы.

Она отметила, что Мария Шукшина всегда была милой и мягкой, а Ольга отличалась буйным нравом. В этой связи Андреева вспомнила один случай.

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Мария Шукшина с мамой - актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной
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В конце 80-х они все вместе отправились отдыхать в Ялту. На курорте Маша вела себя скромно, а Ольга пыталась привлечь к себе внимание. "Когда в гостинице поняли, что в номерах живут дочки Федосеевой-Шукшиной, то Мария спокойно отнеслась к пристальному вниманию, а Ольга хотела выделиться и показать, что она лучше сестры", - рассказала подруга Федосеевой-Шукшиной.

Однажды женщина, зайдя в номер девушек, стала свидетельницей драки сестер. "Вижу: сестры дерутся насмерть. Бросилась их разнимать и оттаскивать друг от друга: «Так нельзя. Что случилось? Что вы не поделили?» Вразумительного ответа не услышала ни разу", - цитирует Андрееву "СтарХит".

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Ольга Шукшина
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По словам Андреевой, Мария не собиралась идти в актрисы. Она увлекалась лингвистикой. Все произошло внезапно. Карен Шахназаров пригласил ее сняться в фильме "Американская дочка" с Владимиром Машковым.

Что касается Ольги Шукшиной, то, окончив школу, она поступила в ГИТИС, а затем перешла во ВГИК. "В одном из интервью она говорила, что мать подтолкнула ее к профессии, к которой у нее совсем не лежала душа", - вспоминает подруга Федосеевой-Шукшиной.

Мила Андреева считает, что Лидия Николаевна никогда не делала различия между дочками и помогала всем одинаково. Даже старшей Анастасии от брака с первым мужем - актером Вячеславом Ворониным, хоть девушка и рано стала жить отдельно. Актриса редко общалась с ней, но постоянно передавала ей посылки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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