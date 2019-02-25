2019-02-25T14:03:59+03:00
Звезды

Дочь показала Федосееву-Шукшину на больничной койке

Актриса Мария Шукшина выступила с заявлением о здоровье 80-летней мамы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лидия Федосеева-Шукшина.Лидия Федосеева-Шукшина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Мария Шукшина опубликовала фото мамы из больницы. Актриса также выступила с заявлением о здоровье 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, которую 24 февраля госпитализировали в одну из столичных больниц с подозрением на острый инфаркт.

На фото Лидия Федосеева-Шукшина сидит на больничной койке. Ее рука перебинтована в том месте, куда была установлена капельница.

"Дорогие друзья! Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится!", - начала свое сообщение Мария Шукшина.

<p> После этого актриса обратилась к СМИ: "Не сейте панику! Не распространяйте сплетни! Моя мама и ее здоровье - не источник ваших «рейтинговых публикаций» и доходов!".

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Мария Шукшина опубликовала фото мамы из больницы
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В свою очередь, источник в Центре кардиологии Минздрава России заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в тяжелом состоянии. "Она в тяжелом состоянии", - цитирует его "Интерфакс".

Как писал сайт kp.ru, Лидия Федосеева-Шукшина почувствовала боли в груди и ей вызвали "скорую". Появилась информация, что она доставлена в больницу с диагнозом "острый инфаркт". Артистку поместили в реанимацию. Однако позже супруг актрисы Бари Алибасов заявил, что никакого инфаркта у его жены не было, а причиной недомогания стало повышенное давление.

Поклонники Федоссевой-Шукшиной сильно переживают за артистку. Ведь за прошедшие полгода в ее жизни много всего произошло. Ранее она жаловалась, что регулярные ссоры с детьми и внуками негативно сказываются на ее здоровье. В прошлом году актриса вышла замуж за Бари Алибасова, а конфликту в ее звездном семействе нет конца и края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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