Волочкова внезапно упала во время приседания

Анастасия Волочкова приняла участие в тренировке со звездами прямо в студии НТВ. Во время приседаний с подскоками балерина неожиданно упала.

Тренер, который работал с певицей Анитой Цой и радиоведущей Маргаритой Митрофановой, провел танцевальную тренировку со знаменитостями во время эфира программы "Звезды сошлись". В ней приняли участие звездные гости, в том числе и Анастасия Волочкова, которая внезапно упала.

Однако балерину это ничуть не смутило. Ее пригласили показать упражнение "планка". Для этого Волочкова залезла тренеру на спину и попыталась сделать свой знаменитый шпагат.

Волочкова залезла на спину тренеру.Балерина рассказала о работе над своей растяжкой

Танцовщица рассказала, что шпагат достался ей с большим трудом. "Когда я пришла в балетное училище, я ногу даже на 90 градусов поднять не могла. Поэтому сегодня эта растяжка - плоды моего труда: ежедневного, многочасового, многолетнего. Я очень ей горжусь", - призналась Анастасия Волочкова в студии.

Балерина продемонстрировала Лере Кудрявцевой и зрителям плоды своих многолетних и упорных тренировок. Анастасия сделала поперечный шпагат.

Во время исполнения элемента одну ногу она поставила на скамейку, а другая нога была на полу. Публика устроила звезде овацию.