2019-05-04T14:53:27+03:00
Звезды

Волочкова сплясала цыганочку на 15-сантиметровых каблуках

На этот раз обошлось без фирменных шпагатов балерины
Ольга ЛИБГАРДТ
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43-летняя Анастасия Волочкова "зажгла" в одном из московских ресторанов.43-летняя Анастасия Волочкова "зажгла" в одном из московских ресторанов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Анастасия Волочкова устроила зажигательные танцы на 15-сантиметровых каблуках. Балерина не смогла усидеть на месте, когда в ресторане заиграла музыка.

Анастасия Волочкова один из майских вечеров провела в ресторане на Новорижском шоссе. Заслышав аккорды цыганочки, 43-летняя Анастасия пустилась в пляс.

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Анастасия Волочкова и ее цыганочка
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Танцовщицу не смогли остановить ни узкое ультракороткое платье, ни туфли на платформе и 15-сантиметровых каблуках. Видео знаменитость опубликовала в своем блоге. Правда, королева шпагатов отказалась от своего излюбленного трюка, ограничившись лишь ритмичными движениями.

"Вот мы вчера отожгли весело! Я танцевала на каблуках 15 см. Как здорово, когда есть любимый, когда есть друзья, когда чувство радости не покидает сердце и когда можно жить счастливо", - подписала ролик Волочкова.

На другом видео знаменитость обратилась к подписчикам: "Мои дорогие, как у вас дела? Как вы отмечаете выходные праздники? У меня от отключенных комментариев аж волосы выросли. Посмотрите, какие они стали очень красивые… Извините, что вы не можете устраивать перепалку на моей странице. Зато я могу радоваться и быть счастливой".

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Люблю вас!
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Буквально накануне звезда рассказывала, что ее дочь Ариадна уехала на майские праздники к бабушке. "Мои милашки. Мама и Аришка в Питере. Как я рада! Мои любимые! Жду дома", - делилась счастьем Анастасия Волочкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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