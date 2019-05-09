Бывшая помощница актрисы Людмила Голяндина: Сестра изолировала Элину Быстрицкую от всех друзей ради денег

Сразу после смерти Элины Быстрицкой ее сестра София Шегельман рассказала «КП» о том, что судится с помощницей актрисы Ксенией Рубцовой. Шегельман обвиняет экс-директора Быстрицкой (она же - бывшая директор Людмилы Зыкиной, «Дома Зыкиной», продюсер «Бурановских бабушек») в снятии и присвоении со счета актрисы денежных сумм. По ее заявлению начато следствие. А Ксения подала в суд на Шегельман, утверждая, что у той перед ней есть финансовый долг.

Сама Ксения Рубцова от интервью пока отказывается. Но бывшая помощница Элины Быстрицкой Людмила Голяндина высказала «КП» иную точку зрения на конфликт.

Людмила Голяндина. Фото: Канал «Россия 1»

На сцену - через боль

- Ксения Рубцова начала работать с Элиной Быстрицкой в январе 2011 года, - рассказывает Людмила Голяндина. - Рубцова организовывала ее концерты (например, актриса пела с ансамблем Людмилы Зыкиной. - Ред.). Элина Авраамовна уже не могла играть на сцене в длинных спектаклях. И вот Ксения придумала ей концертные программы, когда она выходила петь. Ей было важно чувствовать себя востребованной.

Меня с Элиной Авраамовной познакомили общие знакомые в том же 2011 году. Знакомство вылилось в дружбу. Если Элина меня кому-то представляла, говорила: «Это моя подружка». Около пяти лет мы с Элиной очень тесно общались - до 2016 года. А потом у меня заболел муж, и последние годы, к сожалению, я уже не могла ездить к ней так часто, как нужно было...

У нее очень болела спина, видимо, сказывались последствия войны (с 13 лет Быстрицкая работала санитаркой, помогала переносить раненых, надорвалась и не могла иметь детей. - Ред.). Последнее время она ходила с палочкой. Но на концертах отдавала мне тросточку и на сцену старалась выходить, держа осанку. Ей было очень больно, но она преодолевала боль. А вечером ей уже было трудно, например, снять покрывало с постели. Нужен был человек рядом. В сердце у нее стент стоял, и она побаивалась оставаться одна: вдруг станет плохо? Поэтому тогда, в 2016 году, Ксения Рубцова пригласила девчонок, двух сиделок. И сама чуть ли не каждый час звонила и спрашивала: как там Элина Авраамовна, как покушала, как настроение и т. д.

Элине Быстрицкой было трудно ходить из-за болей в спине. Фото: Личный архив

«Семья в Израиле жила за ее счет»

- Сестра часто к ней приезжала?

- Редко, раз в год или полгода. Когда нужны были деньги, тогда и приезжала. Сестра жила в Израиле. Там ее сын, внуки, правнуки. Что говорить - они все там жили на деньги Элины, она им постоянно что-то давала. У нее же оставалась зарплата в театре, пенсия. И она работала до тех пор, пока могла стоять. Пока спина ей позволяла. В мае 2017 года открывала Кремлевский концерт, посвященный Дню Победы. А в 2018 году участвовала в концерте, посвященном битве на Курской дуге. Этот концерт был совместным проектом Элины Авраамовны и Ксении Рубцовой. И почти все заработки она на сестру тратила.

У них с Элиной были хорошие отношения, но только если сестра на расстоянии. Когда приезжала, Элина больше трех дней не могла выдержать. Она мне об этом говорила. София Авраамовна - очень жесткий человек, любила подколоть, порой жестоко. Элина этого страшно не любила и от острот и шпилек сестры очень страдала. А так они по скайпу созванивались, постоянно общались. На расстоянии у них были очень хорошие отношения.

Сестра артистки София Шегельман (на фото) уверяет, что Ксения Рубцова присваивала деньги Быстрицкой. Фото: Личный архив

Сестра давно не работает, занимается внуками, правнучками. В Москву они не приезжали никогда, хотя Элиночка очень звала. Элина Авраамовна говорила, что очень хочет, чтобы кто-то близкий был с ней рядом. Одна из внучек - медик, и Элина пыталась пригласить ее к себе, готова была оказать всяческую поддержку. Но у той, видимо, были свои планы.

Элина очень хотела, чтобы и Ксения Рубцова рядом с ней жила. Прямо над ее квартирой на шестом этаже продавалось жилье, и при мне Элина говорила Ксении: «Давай я тебе куплю квартиру, и ты будешь рядом». Но Ксения сказала: «Я, Элина Авраамовна, не имею права принять от вас такой дорогой подарок».

При этом Ксения такой человек, что, если Элина сказала, надо перевести деньги в Израиль Сонечке, то Рубцова переводила из своих денег нужную сумму. Могла отдать что-то свое, а вот от Элины не смела взять. Ксения была Элине Авраамовне как родная дочь, у них были очень теплые отношения

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705528" frameborder="0"></iframe> Умерла Элина Быстрицкая.Ушла из жизни легендарная актриса Элина Быстрицкая. Для миллионов людей она навсегда останется «Аксиньей всех времён и народов», «лучшей казачкой» и эталоном красоты...

«Она не знала, почему ее все бросили»

- Когда в 2017 году приехала сестра, она разрушила тот душевный комфорт, который был у Элины Авраамовны, - продолжает Людмила Голяндина. - И это сильно подкосило ее. Сестра изолировала Элину от всех, кто хотел с ней поговорить, даже от творческих людей. Общение с коллегами было для нее важной частью жизни. При этом сама София Авраамовна за сестрой не ухаживала. Она посадила с Элиной свою сиделку, закрыла дверь и сказала: «Никому не открывать, ни с кем не соединять». И улетела. Элина Авраамовна долго привыкает к людям, которые остаются рядом. А тут сначала по указанию сестры с ней жила одна женщина, потом ее поменяли на другую.

Когда в апреле этого года с телевидения приехали от Андрея Малахова - для Элины привезли цветы, корзину фруктов, конфеты на ее день рождения, то сиделка даже не открыла дверь и не вышла, чтобы принять подарки. Зинаида Кириенко звонила поздравить Элину - тоже не позвали. Когда я позвонила с поздравлениями, сиделка сказала, что Элина Авраамовна к телефону подойти не может, а всем распоряжается София Авраамовна, все вопросы к ней. Я говорю: «Я бы очень хотела встретиться с Элиной Авраамовной, просто посидеть рядом, сказать слова ободрения». Вечером мне звонит сестра Элины из Израиля. Я ей говорю, что хотела бы повидаться с Быстрицкой. Она отвечает: «Хотеть - не вредно». И положила трубку. Вот так она общалась с теми, кто хотел повидать Элину Авраамовну.

Элина умерла, конечно, от одиночества. Она не знала, почему ее все бросили, никто не приходит, не навещает, не интересуется, как она, хотя бы по телефону. Ее выключили из социума. Говорят, если хочешь человека отправить на тот свет - изолируй его от общества, и он сам умрет. Сестра все это организовала. Доступа к Элине не было никому, ни родным, ни знакомым. Ее ближний круг - это мы, всего несколько человек, которых она выбрала для своего душевного комфорта, с кем ей было приятно общаться. И всего этого Элину лишила сестра.

Ксения Рубцова. Фото: instagram.com/ksenya_rubtsova

- Для чего это ей все нужно было, по-вашему?

- У нее меркантильный интерес, для чего же еще! Вся ее семья в Израиле получала деньги от Элины. Сестра очень боялась, очевидно, как бы деньги не достались другим родственникам (они остались на Украине, в Донецке, например, есть племянник).

- Сестра актрисы заявила, что из дома Быстрицкой пропали вещи, исчезли со счета деньги…

- Это называется - отвести глаза от собственной персоны. А ее поступки вызывают у людей вопросы. Факт, что за сестрой она вообще не ухаживала. С сестрой сидели совсем чужие люди - сиделки. А Ксения Рубцова, до того как приехала сестра, полностью обеспечивала уход за Элиной Авраамовной. И был период, когда она сама за свои деньги оплачивала ее быт.

- На ваш взгляд, у сестер не было душевной близости?

- Нет. Элина Авраамовна всегда говорила, что Соня - очень жесткий человек. Вот она себя и проявила!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ксения РУБЦОВА: Я похоронила близкого, любимого человека

«Комсомолка» позвонила бывшему директору и помощнице Элины Быстрицкой Ксении Рубцовой.

- Ксения, сестра Элины Быстрицкой обвиняет вас в краже…

- Что тут скажешь?! Бог ей (Софии Авраамовне. - Ред.) судья. Мы молимся за Элину. Об остальном пока промолчу. Придет время, вы узнаете правду. Я похоронила близкого, любимого человека...

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