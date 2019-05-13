Пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, не долетевших в Самару, отправили другими бортами

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который вылетел 13 мая по маршруту Москва - Самара, вернулся в аэропорт Шереметьево. Точная причина пока неизвестна, в авиакомпании не комментируют случившееся. По данным экстренных служб, сработал какой-то датчик в кабине пилота.

- Самолет рейсом SU1206 Москва - Самара ввлетел из аэропорта Шереметьево в 1.34, но вернулся назад в Шереметьево в 2.56. Причина возврата нам неизвестна, - рассказали в Шереметьево.

- А людей отправили уже другим самолетом? - уточняю.

- Точно не можем сказать. Вероятно, что они вылетели последующими рейсами. В Самару самолеты вылетают, в частности, в 6.33, 7.56, 9.22, запланированы в 13.45, 17.05 и другие. Обычно, когда рейс отменяют, то потом пассажиров переносят на другие рейсы. Людям могли дать право выбора.

По одной из версий, самолет Sukhoi Superjet 100 взлетел, через час в воздухе сработал датчик наддува кабины экипажа. Пилот попросил посадку в "Шереметьево". Развернулся в небе и благополучно сел в 2.56. По расписанию самолет должен был прилететь в Самару в 4.30 по местному времени (3.30 мск).

Стоит напомнить, что после страшной аварии в Шереметьево 5 мая, во время которой самолет при посадке загорелся и погиб 41 человек (в их числе один бортпроводник), это не первый инцидент с самолетами такой модификации, а именно Sukhoi Superjet 100.

Очередная поломка произошла в небе, из-за чего пилот развернул самолет обратно в Москву

Инциденты с лайнерами Sukhoi SuperJet 100 после трагедии в Шереметьево:

- 7 мая не смог в нужное время вылететь самолет в Ригу. Борт должен был отправиться в 22.55, однако возникли технические причины и вылетел он лишь в 1.00. Замены воздушного судна не было. Рейс был задержан из-за паники пассажиров, которые услышали в самолете запах гари;

- 8 мая техническая неисправность привела к задержке вылета пассажиров из Москвы в Ульяновск. Самолет уже выруливал в "Шереметьево" на взлетную полосу и готовился к взлету, но потом пилот остановился и сообщил о том, что рейс отменен. Есть информация, что произошел сбой в системе тормоза. Борт заменили на другой Sukhoi Superjet 100;

- 8 мая был задержан вылет самолета в Минск. Рейс SU 1830 должен был отправиться в 8.35 утра, однако время перенесли на 12.00. Причина - технические неполадки;

- 8 мая самолет из Ростова-на-Дону не вылетео в Москву. Была мелкая техническая неисправность на самолете. Рейс был задержан, пассажиров отправили другим самолетом;

- 8 мая были отменены рейсы из Москвы в Нижний Новгород, Гетеборг, Белгород, Пермь;

- 9 мая были отменены рейсы из Москвы в Тюмень, Оренбург, Самару, Оренбург, Краснодар, Саратов, Ульяновск, Таллин;

- 13 мая самолет не вылетел из Краснодара в Челябинск. Замена борта была по технической причине, задержка составила 1,5 часа;

- 13 мая не вылетел из Новосибирска в Ростов-на-Дону. Рейс A4 220 был перенесен 8.45 на 17.00. Причина - техническая.

КСТАТИ

Сообщается, что командир экипажа летевшего в Самару «Суперджета» принял решение вернуться в Шереметьево из-за сбоя в системе надува кабины пилотов. Что это такое?

- Так называют систему, которая поддерживает в герметичных кабине пилотов и пассажирском салоне нормальное давление, - объясняет авиаэксперт Александр Романов. - При подъеме на высоту давление за бортом понижается. До 3-4 километров для человека давление считается приемлемый, а дальше начнутся проблемы со здоровьем. Система наддува срабатывает автоматически после взлета и поддерживает комфортное для человека давлению на борту самолета. Мы с вами сейчас не знаем, какой именно сбой случился с системой наддува на самолете Москва - Самара. В любом случае, возвращение в аэропорт при подобном отказе - совершенно правильное решение.

Подготовил Александр РОГОЗА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Наши авиакомпании не собираются отказываться от «Сухого»

Борты заняты на сотнях рейсов по всей стране (подробности)