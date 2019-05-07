Наши авиакомпании не собираются отказываться от «Сухого»

Небольшой Sukhoi Superjet 100 пользуется популярностью у региональных авиакомпаний. Так, базовый перевозчик ростовского международного аэропорта «Платов» компания «Азимут» весь свой авиапарк составил из «Суперджетов». И отказываться от полетов не собирается.

- Никаких дополнительных проверок самолетов, кроме тех, что проводятся регулярно, не планируется, - говорят в «Азимуте».

К слову, некоторые пассажиры, несмотря на уверения авиакомпаний, решают сдать билеты на «Суперджеты».

- После авиакатастроф всегда так, - рассказали «КП» в ростовском аэропорту «Платов». - Но не надо думать, что тут очереди возле касс возврата. Это единичные случаи, чистая психология.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

В парке иркутской «ИрАэро» девять лайнеров SSJ 100. В понедельник компания официально заявила, что приостанавливать их полеты не собирается.

- Мы не считаем, что причиной авиакатастрофы в «Шереметьево» мог стать технический сбой самолета, - заявили в пресс-службе «ИрАэро». - Возможно, действительно роль сыграл какой-то внешний фактор. В то же время мы тщательно изучим все данные комиссии, расследующей трагедию с рейсом Москва - Мурманск.

Кто использует этот самолетФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Больше того, в компании говорят, что за все четыре года эксплуатации «Суперджетов» в суровых сибирских условиях с ними ни разу не возникло внештатных ситуаций. Правда год назад жаловались заказчики, что мелких инцидентов с российским лайнером происходит столько же, сколько со всеми остальными самолетами, находящимися в эксплуатации. И если те же «Боинги» и «Аэробусы», по мнению авиакомпании, обладают высокой степенью безопасности, то у «Сухого» она средняя. В итоге в воздухе «Суперджеты» проводили крайне мало времени. Средний налет - 3,5 часа в день. Хотя, по данным ГосНИИ гражданской авиации, хороший показатель - это 9 - 11 часов в сутки.

- Нет оснований приостанавливать полеты, - сказал министр транспорта, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

В Росавиации также были лаконичны.

- Работает комиссия. Любые выводы преждевременны, - сказали в ведомстве.

Кстати, полеты злополучного Boeing 737 MAX (борт упал из-за сбоя в программном обеспечении) тоже приостановили не сразу. И это привело к повторной катастрофе...

КСТАТИ

Первая катастрофа была семь лет назад

В мае 2012 года «Сухой» активно привлекал внимание покупателей к своей новинке и выполнял демонстрационный полет в Индонезии. На злополучном борту было 45 человек: в основном журналисты и бортпроводники местной авиакомпании, которая планировала закупать самолеты у России. Лайнер врезался в склон горы на высоте полтора километра в труднодоступной местности. Выводы расследования: пилоты отключили датчик сближения с землей и в условиях плохой видимости не успели вовремя среагировать. То есть виноват был человеческий фактор, а не техника.

СРАВНИМ

Россия, увы, лидер по авиапроисшествиям

За последние 20 лет число фатальных случаев в РФ больше, чем в США, Европе и Китае вместе взятых...

Если брать крупные авиакрушения с лайнерами авиакомпаний (исключая те, что были вызваны терактами, обстрелами или некомпетентными действиями наземных служб, как, например, во время гибели Ту-154 с российскими детьми над Боденским озером в Швейцарии), то статистика для нашей страны, увы, выглядит удручающе. С 2000 года по количеству катастроф и по числу погибших мы, к сожалению, занимаем верхние строчки - 23 крупные аварии при более чем тысяче погибших!

В этот перечень не включены катастрофы самолетов малой авиации и вертолетов, которые в России тоже забрали немало жизней.

Правда, стоит отметить, что за последние годы число крупных авиапроисшествий с фатальным исходом у нас снижается, а в 2014, 2015 и 2017 годах их и вовсе удалось избежать.

Кстати, в США, где практически каждую неделю терпят крушения 1 - 2 частных самолета, унося в среднем жизни 4 - 6 человек, список жертв тоже будет выглядеть длиннее. А вот авиация Китая, пожалуй, самая безопасная.

- Успехи Китая связаны напрямую с его культурой, китайцы - люди дотошные, у них целая философия исполнения инструкций, правил. Они летают на тех же Boeing и Airbus. У них повышенная внутренняя дисциплина, а нашим подчас этого не хватает. Уровень подготовки наших пилотов хороший, но когда они попадают в критическую ситуацию впервые, то начинают ее разруливать так, как умеют, - пояснил «КП» исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников.

В ТЕМУ

«Синдром ведра с болтами»: что не так с нашим «Суперджетом», разбираемся без истерики

Могло ли состояние самолета стать причиной пожара на борту рейса Москва-Мурманск (подробности)

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Ни разу не падает лишь тот, кто ползает

Дмитрий СТЕШИН

После трагедии в Шереметьево вдруг обнаружилось множество людей, требующих срочно запретить российский авиапром, а самолеты покупать в США, как в 90-х (подробности)