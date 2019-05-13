Босая Волочкова напугала Мальдивы диким танцем под барабаны

Анастасия Волочкова наслаждается отдыхом на своем любимом курорте. Несколько дней назад балерина улетела на Мальдивы. Танцовщица успела сделать фото в мини-бикини, ослепить поклонников грудью в стразах, сесть на шпагат и напугать острова диким танцем под барабаны.

Поклонники Анастасии Волочковой ахнули - спустя четыре месяца их любимица вернулась на Мальдивы. Балерина нежится под весенним солнцем на островах в Индийском океане и размещает фото и видео с отдыха.

Заметно постройневшая звезда балета выглядит потрясающе и в микро-купальнике, и в дерзком мини. Волочкова разместила в своем блоге видео, где она в супер коротком платье, больше похожем на футболку, станцевала босиком под бой барабанов в окружении знойных красавцев-островитян.

Концерт проходил в клубе. Анастасия оказалось самой смелой, не побоявшись выйти на сцену. Босая звезда под звуки барабанов в компании нескольких знойных красавцев устроила дикие танцы. Видимо, тематика была посвящена первобытным танцам. Мужчины в набедренных полотенцах прыгали, топали ногами, крутились на одном месте и всячески старались завести публику.

Волочкова не отставала. И хотя шпагат на сцене ей сделать не удалось, но и без него знаменитость произвела фурор. Зрители кричали и хлопали выступающим.

И если в аккаунте Анастасии поклонники не смогли прокомментировать увиденное, то в блоге участника проекта "Дом-2" Рустама Солнцева, который разместил дикий танец Волочковой, подписчики не сдерживали эмоций.

rustamsolncev_ Балерина отдыхает на Мальдивах

"Спасибо, смеюсь в голос просто, танец - огнище", "Волочкова своим танцем напугала Мальдивы", "Что за адские танцы?", "Настя лучше всех", "Настюшка молодец, как всегда не унывает", "Волочкова вправе отдыхать, как того желает и никто ей не указ...", "Если ваша вечеринка не похожа на эту, меня не зовите", "О, Боги! Какие длинные ноги!", "Отличная фигура в 43", - нахваливают звезду поклонники.