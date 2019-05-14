2019-05-14T16:32:03+03:00
Звезды

45-летняя Наташа Королева в бикини исполнила танец живота

Певица делала это на фоне двигающегося супруга
Ольга ЛИБГАРДТ
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Наташа Королева каждый раз доказывает, что возраст - не помеха, а с годами она лишь расцветает и хорошеетНаташа Королева каждый раз доказывает, что возраст - не помеха, а с годами она лишь расцветает и хорошеетФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наташа Королева в конце мая отпразднует 46-летие. Певица подходит к своему дню рождения во всеоружии, подтверждая звание "ягодки". Исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Серые глаза" похвасталась роскошными формами в зеленом бикини, исполнив танец живота.

Наташа Королева каждый раз доказывает, что возраст - не помеха, а с годами она лишь расцветает и хорошеет. Не так давно знаменитость порадовала поклонников длинными ногами в супер-мини, а теперь отважилась раздеться.

Весь год артистка прожила под лозунгом: 45 - баба ягодка опять. Глядя на Наташу, трудно с этим поспорить. Более того, она вызывает восхищение. Певица и ее муж -Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, находятся на гастролях в Германии. Судя по видео, там стоит дивная погода.

Наташа Королева станцевала в бикини.

Супруги отдыхают на яхте. Наташа Королева предстала в зеленом купальнике, а ее благоверный - в красных плавках. Артистка исполнила танец живота на фоне двигающегося в такт музыке Сергея.

К слову, именно Глушко принадлежит заслуга знойного вида Наташи. Он является ее личным тренером и диетологом. Как говорится, результат на лицо - певица находится в прекрасной форме, хоть и не может похвастаться стальным прессом, как у мужа.

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Наташа Королева глазами мужа
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46-летие она планирует встретить с размахом. Артистка осуществила задуманное - она похудела к празднику. При этом Королева остается верна себе - предпочитает натуральность во всем. "Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала", - уверяет красавица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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