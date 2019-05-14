45-летняя Наташа Королева в бикини исполнила танец живота

Наташа Королева в конце мая отпразднует 46-летие. Певица подходит к своему дню рождения во всеоружии, подтверждая звание "ягодки". Исполнительница хитов "Желтые тюльпаны" и "Серые глаза" похвасталась роскошными формами в зеленом бикини, исполнив танец живота.

Наташа Королева каждый раз доказывает, что возраст - не помеха, а с годами она лишь расцветает и хорошеет. Не так давно знаменитость порадовала поклонников длинными ногами в супер-мини, а теперь отважилась раздеться.

Весь год артистка прожила под лозунгом: 45 - баба ягодка опять. Глядя на Наташу, трудно с этим поспорить. Более того, она вызывает восхищение. Певица и ее муж -Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан, находятся на гастролях в Германии. Судя по видео, там стоит дивная погода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708625" frameborder="0"></iframe> Наташа Королева станцевала в бикини.

Супруги отдыхают на яхте. Наташа Королева предстала в зеленом купальнике, а ее благоверный - в красных плавках. Артистка исполнила танец живота на фоне двигающегося в такт музыке Сергея.

К слову, именно Глушко принадлежит заслуга знойного вида Наташи. Он является ее личным тренером и диетологом. Как говорится, результат на лицо - певица находится в прекрасной форме, хоть и не может похвастаться стальным прессом, как у мужа.

tarzan___official Наташа Королева глазами мужа

46-летие она планирует встретить с размахом. Артистка осуществила задуманное - она похудела к празднику. При этом Королева остается верна себе - предпочитает натуральность во всем. "Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала", - уверяет красавица.