За два дня до выступления на "Евровидении" Сергею Лазареву потребовалась помощь врачей

До выступления Сергея Лазарева на "Евровидении" осталось всего два дня, поэтому артист старается себя беречь изо всех сил. Представитель России на международном музыкальном конкурсе, наверное, самый дисциплинированный из всех. Певец признался, что до финала вообще решил не пить алкоголь.

- Я и так не особо пьющий человек, но иногда бокальчик вина могу себе позволить, - смеется Лазарев. - А сейчас решил, что не буду вообще употреблять алкоголь.

Певец, как мы узнали, внимательно следит за графиком - вовремя ложится спать, занимается только тем, что связано с конкурсом, и регулярно посещает спортзал. Но при этом у Лазарева возникли проблемы со здоровьем, а именно, с главным "инструментом" любого артиста - голосовыми связками.

- На красной дорожке я немного переживал за голос. Приходилось напрягаться и перекрикивать музыку, плюс большое количество делегаций - журналисты задают много вопросов, приходится много и громко говорить, чтобы тебя услышали, - рассказал Сергей "Комсомолке". - Но, во-первых, со мной есть профессиональный фониатр Екатерина Осипенко, которая специально приехала для того, чтобы следить за моим горлом. Катя постоянно проверяет мои связки, чтобы они были в хорошей форме. И после дорожки она сделала определенные процедуры, голос пришел в норму, и я смог выступить в час ночи на афтепати, спел все ноты без напряжения.

Да, я, конечно, хожу тут в шарфе, прячу горло, но это не спасает. У меня защемило шею, видимо, продуло где-то под кондиционером. И поэтому я сейчас поворачиваюсь всем телом с трудом. Хорошо, что номер у меня не требует активных движений. Но тем не менее, я надеюсь, что отпустит к моменту, когда нужно будет выходить на сцену. Делаем массаж и все необходимое, чтобы облегчить как-то состояние.

После нашего разговора с артистом ему стало хуже. Как оказалось, утром вторника Сергей не смог нормально поднять голову с подушки из-за защемления и был вынужден поехать в больницу. Медики провели артисту сеанс иглоукалывания - по словам специалистов, к моменту выступления 16 мая состояние Лазарева должно быть в норме.

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