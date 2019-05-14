Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный заночевал в чужой машине и отказался уходить

Павел Прилучный угодил в новый скандал. Звезда сериала "Мажор" заночевал в машине соседки. А когда девушка попыталась прогнать актера, он отказался покинуть автомобиль.

Павел Прилучный уснул в машине соседки. Видео инцидента сняла владелица иномарки, которая была припаркована у дома. Как артист попал в чужую машину, он объяснить не смог. "Согласен, это так себе история. Но как-то, вероятно, можно", - предположил он.

Сначала ролик появился в чате жильцов дома, где обсуждаются все насущные проблемы. В незваном госте соседи опознали известного актера. На просьбу владелицы иномарки покинуть ее транспортное средство, знаменитость пообещал это сделать, однако продолжил сидеть в салоне.

Павел Прилучный переночевал в чужой машине.Звезда "Мажора" затруднился ответить на вопрос, каким образом он в нее попал

"Я жду, пока вы выйдете!", - спокойно говорит соседка. "Да, конечно, я сейчас выйду из автомобиля. Сейчас, одну минут буквально", - отвечает ей Прилучный.

Добрая женщина не стала вызывать полицию, поскольку торопилась по своим делам. Вероятно, ей все-таки удалось как-то договориться с Павлом. Сам Прилучный пока никак не прокомментировал инцидент.

Ранее жена Прилучного отреагировала на скандал с ним. Появилась информация о том, что артист якобы устроил дебош в новосибирском стрип-баре, не смог расплатиться и приставал к девушкам.

Летом 2018 года сообщалось о госпитализации актера в Подмосковье. По некоторым данным, у Прилучного диагностировали невроз. В декабре того же года в СМИ просочилась информация о том, что Прилучный якобы избил свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Артистка информацию опровергла.