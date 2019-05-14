2019-05-14T14:22:57+03:00
Звезды

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный заночевал в чужой машине и отказался уходить

Актер уснул в автомобиле соседки
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Павел Прилучный уснул в машине соседкиПавел Прилучный уснул в машине соседкиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Павел Прилучный угодил в новый скандал. Звезда сериала "Мажор" заночевал в машине соседки. А когда девушка попыталась прогнать актера, он отказался покинуть автомобиль.

Павел Прилучный уснул в машине соседки. Видео инцидента сняла владелица иномарки, которая была припаркована у дома. Как артист попал в чужую машину, он объяснить не смог. "Согласен, это так себе история. Но как-то, вероятно, можно", - предположил он.

Сначала ролик появился в чате жильцов дома, где обсуждаются все насущные проблемы. В незваном госте соседи опознали известного актера. На просьбу владелицы иномарки покинуть ее транспортное средство, знаменитость пообещал это сделать, однако продолжил сидеть в салоне.

Павел Прилучный переночевал в чужой машине.Звезда "Мажора" затруднился ответить на вопрос, каким образом он в нее попал

"Я жду, пока вы выйдете!", - спокойно говорит соседка. "Да, конечно, я сейчас выйду из автомобиля. Сейчас, одну минут буквально", - отвечает ей Прилучный.

Добрая женщина не стала вызывать полицию, поскольку торопилась по своим делам. Вероятно, ей все-таки удалось как-то договориться с Павлом. Сам Прилучный пока никак не прокомментировал инцидент.

Ранее жена Прилучного отреагировала на скандал с ним. Появилась информация о том, что артист якобы устроил дебош в новосибирском стрип-баре, не смог расплатиться и приставал к девушкам.

Летом 2018 года сообщалось о госпитализации актера в Подмосковье. По некоторым данным, у Прилучного диагностировали невроз. В декабре того же года в СМИ просочилась информация о том, что Прилучный якобы избил свою супругу, актрису Агату Муцениеце. Артистка информацию опровергла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Помпео назвал цель своего визита в Россию
Землю охватила мощнейшая за несколько лет магнитная буря
МИД КНР: Пекин будет сражаться в торговой войне до последнего
Компания Kia представила новый молодежный внедорожник
Спикер Верховной Рады Украины подписал закон о государственном языке
Кремль: мероприятия Путина по новым вооружениям - это не сигнал для США
Москалькова надеется, что Зеленский окажет содействие освобождению Вышинского
В Совфеде начали обсуждение лишения мандата Арашукова
В штабе Зеленского назвали недоразумением отмену визита адвоката Трампа
Песков опроверг наличие официальных инициатив от США по встрече Путина и Трампа
Песков: Кремль следит за ситуацией вокруг строительства храма в Екатеринбурге
Американцы стали чаще называть детей именами персонажей «Игры престолов»
Япония надеется на дальнейшее смягчение визового режима с Россией
Песков рассказал, о чем Путин поговорит с Лавровым и Помпео
Дипломаты рассказали о состоянии Екатерины Бобковой, выпавшей в окно в Чехии
В Вологодской области учредили должность омбудсмена по делам пенсионеров