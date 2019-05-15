2019-05-15T21:16:34+03:00
Общество

Журавлиный клин в День победы растрогал жителей украинского Николаева до слез

Стая птиц кружила над городом во время исполнения на площади песни "Журавли" [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Журавлиный клин растсрогал жителей Украины до слез. ФОТО: природный заказник "Журавлиная родина"Журавлиный клин растсрогал жителей Украины до слез. ФОТО: природный заказник "Журавлиная родина"
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Жители украинского города Николаева 9 мая отмечали День Победы, когда над их городом стал кружить журавлиный клин. Стая появилась в небе над центральной площадью в момент, когда со сцены звучала песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова "Журавли".

Журавли в День Победы кружили над городом под песню "Журавли".Люди на центральной площади Николаева не могли сдержать слез

По улицам Николаева как раз проходило шествие "Бессмертного полка". Люди с фотографиями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, смотрели в небо и кричали "ура", приветствуя птиц. Многие не могли сдержать слез.

"Клянусь, сам видел, так и было: минута в минуту и строго под песню "Журавли" появились два клина журавлей над памятником героям-ольшанцам и площадью с праздничными людьми. Символично по максимальной шкале! Женщины плакали. У самого мурашки по коже", - признался один из пользователей.

В комментариях под видео жители города отметили, что этот момент был очень символичным, и что, возможно, души погибших солдат хотели напомнить о чем-то своим потомкам.

Как рассказывал сайт kp.ru, шествия «Бессмертного полка» прошли в нескольких крупных городах Украины: Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Чернигове, Херсоне и даже во Львове. Только в столице на акцию вышло от 180 до 200 тысяч человек.

При этом президент республики Петр Порошенко заявил накануне 9 мая, что на Украине за последние пять лет появился "свой ритуал празднования Дня победы во Второй мировой войне", приближенный к общеевропейской традиции. Он также назвал акцию "Бессмертный полк" "шествием ряженых".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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