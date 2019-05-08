В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка
Как выяснилось, пилот загоревшегося после жесткой посадки в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 в разговоре с наземными службами не произносил фразу «самолет горит в молнии», которая упоминается в стенограмме его переговоров с диспетчерами.
На самом деле, он сказал: «Потеря радиосвязи. Самолет в «дайрект моуде» (Direct mode), что означает «минимальный режим управления».
О том, что в расшифровке была допущена ошибка, стало понятно, когда в Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем «Суперджета», ее опубликовал телеканал РЕН ТВ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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