В стенограмме переговоров пилота сгоревшего в «Шереметьево» SSJ-100 с диспетчерами была допущена ошибка

СЕГОДНЯ 22:18 2019-05-08T22:18:54+03:00

Самолет «Москва – Мурманск» загорелся при посадке в аэропорту «Шереметьево», погиб 41 человек Фото: REUTERS

Когда в Сети появился фрагмент аудиозаписи, стало понятно, что летчик не произносил фразу «самолет горит в молнии» [видео]

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Как выяснилось, пилот загоревшегося после жесткой посадки в аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 в разговоре с наземными службами не произносил фразу «самолет горит в молнии», которая упоминается в стенограмме его переговоров с диспетчерами.

На самом деле, он сказал: «Потеря радиосвязи. Самолет в «дайрект моуде» (Direct mode), что означает «минимальный режим управления».

О том, что в расшифровке была допущена ошибка, стало понятно, когда в Сети появилась аудиозапись переговоров диспетчеров с экипажем «Суперджета», ее опубликовал телеканал РЕН ТВ.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707095" frameborder="0"></iframe> Катастрофа в Шереметьево: 41 жизнь, по которой скорбит вся страна.Врач, юрист, рыбак, дети и мамы... Пожар на борту самолёта в Шереметьево унес жизни 41 человека. Вспомним их всех поимённо

ИСТОЧНИК KP.RU