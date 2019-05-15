2019-05-15T16:56:12+03:00
Общество

Экспертиза не нашла в крови Доренко запрещенных веществ и ядов

Официальной причиной смерти журналиста остается аневризма грудной аорты
Марина ВЕНЦОВА
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Официальной причиной смерти журналиста остается аневризма грудной аортыОфициальной причиной смерти журналиста остается аневризма грудной аортыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Специалисты завершили исследование крови главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко на наличие в ней запрещенных веществ и ядов.

В ходе проверки ничего подозрительного в организме журналиста установлено не было, несмотря на то, что ранее его дочери Ксения и Екатерина настаивали на том, что их отец был отравлен. Об этом «КП» сообщил собственный источник, знакомый с ходом проверки.

Официальная причина смерти остается прежней: разрыв аневризмы грудной аорты.

Ранее сайт kp.ru писал, что намеченное на воскресенье, 12 мая, прощание на Троекуровском кладбище с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко не состоится. Полиция отказалась выдавать тело журналиста. Такое решение принято в связи с поступившим заявлением от дочерей Доренко от первого брака Ксении и Екатерины Доренко.

Девушки уверены, что их отец мог быть отравлен. Именно поэтому они потребовали проведения дополнительных экспертиз. Позже Ксения и Екатерина сообщили, что не по их вине были перенесены похороны. Они утверждают, что не знали о том, сколько времени может занять запрашиваемая ими экспертиза.

Напомним, Сергей Доренко умер в четверг, 9 мая, за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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