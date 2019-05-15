2019-05-15T23:42:03+03:00
Звезды

Боня с выпрыгивающей из платья грудью ответила на провокационный вопрос о Каннах

Звезда ответила злопыхателям
Ольга ЛИБГАРДТ
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Виктория Боня.Виктория Боня.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Виктория Боня за последние пять лет ни разу не пропустила один из престижнейших европейских кинофестивалей. В Канны светская львица приезжает как к себе домой.Часто и регулярно. И каждый раз предстает перед публикой в роскошных нарядах, сводя мужчин с ума, а женщин заставляя судачить о ее красоте.

В этом году на открытии Каннского кинофестиваля знаменитость на красной дорожке блистала в алом платье. Эффектный наряд Виктории Бони впечатлил даже самых искушенных ценителей моды. А выпрыгивающая из вечернего наряда пышная грудь 39-летней красавицы никого не оставила равнодушным.

Поклонники пришли в неописуемый восторг от вида своей любимицы. Правда, и злопыхатели не дремлют. Не секрет, что многие завидуют Викиной молодости и красоте, вот и пытаются "укусить" эффектную шатенку побольнее. Но Боне палец в рот не клади. Она еще со времен "Дома-2" умеет постоять за себя.

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Грудь Виктории Бони на Каннском кинофестивале
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Один из подписчиков спросил у звезды, каким образом она оказалась на красной дорожке Канн. За какие такие заслуги? Ведь, как справедливо отметил фолловер, Боня - не актриса.

Ответ не заставил себя долго ждать. Виктория все разложила по полочкам. "Вот мне просто интересно, что за тупой вопрос?", - начала без обиняков молодая мать, воспитывающая прекрасную дочку от миллионера Алекса Смерфита.

Упрекнув подписчика в том, что в приличном обществе таких вопросов никто не задает, она продолжила: "Вы считаете, семь человек съемочной группы представляемого фильма плюс восемь членов жюри должны пройти в зал, сесть и в гордом одиночестве смотреть его?".

Со знанием дела телеведущая отметила, что кинофестивали - это дорогое удовольствие. "И чтобы их проводить, организаторам нужны деньги, которые дают спонсоры фестиваля. А для того, чтобы пришли спонсоры, фестиваль должен быть им интересен", - сказала, как отрезала, эффектная шатенка.

victoriabonyavictoriabonya
Виктория Боня за последние пять лет ни разу не пропустила один из престижнейших европейских кинофестивалей
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Но на этом она не закончила, продолжив поучать подписчиков: "Интерес и внимание прессы дают модели, телевидение и медиа персоны, дизайнеры. В итоге на фестивале присутствуют участники, представляющие свои фильмы, члены жюри, оценивающие фильмы, и гости фестиваля (медийные персоны, амбассадоры и посланники спонсоров фестиваля и приглашенные организатором гости". Однако Виктория не уточнила, каким же образом она оказалась в Каннах, решив сохранить в тайне свой статус-кво. А подписчикам остается лишь гадать, посланница ли Виктория или модель, а, может, специально приглашенная гостья именитого режиссера.

Как бы то ни было, звезда находится на Лазурном берегу. И единственный вопрос, который ее волновал, - это выбор наряда. "Ну вот и состоялась 72-я церемония открытия. В этот раз я никак не могла определиться между двумя нарядами... Одно из них было платье принцессы золотого цвета, расшитое сваровски... Ну а другое вы видите на фото. Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное!", - поделилась с подписчиками Боня. И кокетливо спросила: "В каком образе вы ожидали увидеть меня на церемонии открытия этого Каннского кинофестиваля?".

ИСТОЧНИК KP.RU

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