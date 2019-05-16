2019-05-16T06:37:14+03:00
Политика

На Украину вернулся Коломойский

Бизнесмен прилетел в аэропорт города Днепр
Юлия ДИВЕЕВА
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Предприниматель Игорь КоломойскийПредприниматель Игорь КоломойскийФото: REUTERS
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Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году. Бизнесмен сам подтвердил эту информацию украинскому интернет-изданию TheBabel.

Он рассказал, что прилетел ночью в аэропорт города Днепр (бывший Днепропетровск). Коломойский признался, что пока не знает, чем займется в первую очередь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Коломойский пообещал, что вернется на Украину, если победителем президентских выборов станет кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Позже предприниматель уточнил, что на родину отправится только после оглашения официальных итогов голосования во втором туре, а потом и вовсе сказал, что будет ждать инаугурации новоизбранного главы государства.

Коломойский с июня 2017 года проживал сначала в Женеве, а полгода назад переехал в Израиль. администрация Петра Порошенко провела национализацию 100% акций Приватбанка, которым владел миллиардер. Но после выборов президента, 18 апреля, Киевский Суд вынес решение о том, что национализация «ПриватБанка» была незаконным вмешательством государства в право акционеров банка и нарушало украинскую Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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