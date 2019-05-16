"Наступила на груду стекла": Волочкова раскрыла шокирующие подробности госпитализации на Мальдивах

Громом среди ясного неба для всех поклонников Анастасии Волочковой стало известие о ее госпитализации на Мальдивах. Спустя сутки балерина раскрыла шокирующие подробности случившегося.

Не прошло и недели с того момента, как Анастасия Волочкова улетела на свой любимый курорт, как с ней стряслась беда. Звезда загремела в больницу. "Честно, я терпела дикую боль несколько дней. Я же сильная", - сообщала знаменитость поклонникам.

volochkova_art Анастасия Волочкова не забывает о тренировках даже на Мальдивах

В итоге ее буквально заставили силой пойти к доктору. "Это было страшно, если честно. Но Бог меня бережет", - успокаивала подписчиков танцовщица.

volochkova_art Без приключений моя жизнь невозможна!

Анастасия раскрыла детали госпитализации. "Мои дорогие, с ногой у меня реально, жесть! Наступила на груду стекла. Терпела боль", - шокировала знаменитость признанием в блоге. На размещенных в соцсети снимках можно увидеть, что ступня балерины серьезно пострадала.

Буквально накануне звезда признавалась в интервью "КП", что все произошло на ее вилле: "Вернулась после ужина на свою виллу и наступила на кучу разбитого стекла. На разбитые бокалы. Видимо, кто-то проник на мою виллу".

Боль она терпела три дня, пока местный врач, осмотрев ее ногу, не отправил балерину в больницу. "Боль была адская", - уточнила артистка.

Волочкова 10 мая улетела погреться на острова в Индийском океане. Она традиционно демонстрирует шпагаты в микро купальнике и делится красотами курорта. Балерина отдыхает с любимым мужчиной. Они вместе уже семь месяцев. Танцовщица не раз отмечала, что она безумно счастлива.Правда, светская львица пока не показывает общественности своего возлюбленного. 38-летняя звезда следует правилу "счастье любит тишину". Балерина уверяет, что этот мужчина настолько дорог ей, что она не хочет ни с кем делить его и предавать их отношения публичной огласке.