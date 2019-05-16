Справедливость восЕРЖАНствовала*

Почти каждый зритель был уверен, что Микелла Абрамова выиграла не очень честно: не очень хорошо спела в финале, получила не очень справедливое число голосов, не очень заслуженно обошла Нино Чеснер, Роберта Багратяна, а затем и Ержана Максима.

Что тут поделать? Формально-то голоса зафиксированы, перевес был.

К чему подкопаться?

Само по себе количество процентов вовсе не говорит о преступлении. Победительницу первого детского «Голоса» Алису Кожикину поддержали 58,2% зрителей. Данила Плужникова в финале третьего сезона — и вовсе 61,7%! Обаятельного Селима Алахярова усердно поддерживал сплоченный Кавказ (вокалист родился в Чечне, а вырос в Дагестане) — и финал «Голоса-6» выиграл с результатом 67,3%.

Отца Фотия помните, которого Александр Градский призывал снять рясу или уйти из шоу? 76% голосов.

Но только случай с Микеллой стал особенным. Жизнь такая штука, что почти все можно купить. И все уже привыкли к этому, особенно в России. Капитализм позволяет богатым и влиятельным жить по собственному кодексу чести и морали, обгоняя с мигалкой плебс на кредитных «солярисах» — в обход дорожных знаков, закона уголовного и божьего.

Как у Пелевина: солидный Господь для солидных господ.

Кто бы мог подумать, что шоу «Голос» - обычный телепроект, который в последнее время почти не вызывал резонанса, хоть и давал хорошие цифры телесмотрения, перевернет игру.

Ведь все виделось иначе.

«Ну, понятно, это же Первый канал, все куплено».

«Ну, понятно, что такое голосование у нас в стране…».

«Ну, понятно, родители — миллиардеры, разве не отмажут, не замнут, кто с ними станет связываться?»

Никто не ждал, что организаторы шоу пойдут на принцип. Все почти смирились с фейковой победой. Ну, пересчитают, скажут, что все честно и разойдутся. А вышло иначе: Первый канал взвился коршуном, нанял команду киберсыщиков и доказал, что победу дочери Алсу накрутили при помощи ботов.

Был бы в стране классный сценарист, он уже к концу недели сдал бы сумасшедший материал. Многосерийную драму — про алчных и жаждущих славы родителей, про закулисные махинации, про медиасхватку, которая развернулась в сети, про ни в чем невиновных детей-финалистов, которых обманули. И про несчастную маленькую принцессу, встретившую 11-летие с родителями и психотравмой.

Кажется, родители Микеллы так ничего и не поняли. Они снисходительно игнорируют прессу, общественность и здравый смысл, множа поводы для фантазий по теме. Что поделать, исчерпывающая моральная самоинвентаризация — опция, зачастую недоступная многим.

Скромный детский «Голос» стал островком справедливости, вырывать которую пришлось всем миром. Негодование зрителей достигло пика. Если уж и детей можно обмануть, зачем тогда вообще все? Выходит, и детей нам не удалось спасти от всей этой грязи нашего взрослого, пропитанного фальшью мирка?

Так что продолжаем смотреть телевизор — ведь именно он вдруг преподал нам очередной урок гражданского права. Кирпичик за кирпичиком, так доживем и до осмысленного диалога друг с другом по болевым вопросам. Мирный протест в России жив.

*Ержан Максим — финалист проекта со вторым результатом по итогам голосования.

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