Оставить дочку в московской поликлинике украинке предложил ее жених, который помог тайно забрать малышку от родственницы

Следователи задержали в столице 21-летнюю Марию Рудницкую и ее 27-летнего сожителя. Это они оставили двухлетнюю дочку в поликлинике №15 на севере Москвы.

- В рамках расследуемого уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 125 УК РФ (оставление в опасности) и статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении 21-летней матери ребенка и ее 27-летнего сожителя, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве(по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Как удалось выяснить следователям, Мария Рудницкая приняла решение 16 мая оставить свою двухлетнюю дочь в поликлинике на Бутырской улице не одна, а совместно с сожителем. Пара подумала, что ребенок Марии будет мешать их дальнейшим взаимоотношениям.

- Реализуя свой преступный умысел совместно с сожителем, молодая женщина обманным путем забрала девочку от родственницв. Вместе с мужчиной они отвезли ее в поликлинику на севере Москвы. Мама оставила девочку одну, вышла из медицинского учреждения и уехала с ожидающим ее сожителем домой. Во избежание идентификации своей личности, мать ребенка перед поликлиникой одела на лицо медицинскую маску, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709345" frameborder="0"></iframe> Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

Украинка Мария Рудницкая довольно рано родила и пока, видимо, не осознала, что оставила в поликлинике не кофту или сумку, а родную дочь. Об этом можно судить и по ответам, которые дала следователям молодая мама.

- По какой причине вы оставили девочку в больнице? - спросил следователь.

- Не справлялась с обязанностями мамы, - ответила девушка.

- По какой причине не передали ребенка в детское учреждение?

- Не додумала.

Малышка в настоящее время находится в инфекционной больнице под наблюдением врачей.

- Здесь она пробудет еще около недели, - рассказала Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Как накажут?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709489" frameborder="0"></iframe> Девочка, которую оставила женщина в поликлинике 15 на Бутырской улице.Алиса ТИТКО

Следователи проводят с задержанной Марией Рудницкой и ее сожителем ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего. В скором времени будет решен вопрос о мере пресечения.

Рудницкой по двум статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка) грозят штрафы или даже срок за решеткой. По первой статье молодая мама может быть наказана штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до 1 года. По второй статье могут определить штраф в размере до 100 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

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