Полиция Москвы задержала мать оставленной в поликлинике девочки

Полицейские установили личность женщины, которая оставила свою маленькую дочь на лавочке в одной из московских поликлиник. К вечеру пятницы, 17 мая, горе-мать уже задержали и доставили в отдел для проведения следственных действий. Об этом сообщил глава пресс-службы Главного управления столичной полиции Юрий Титов.

"Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий", - сказал правоохранитель.

При этом, по данным ТАСС, женщина может быть приезжей из Украины. Сам ребенок пока остается под присмотром врачей.

Девочка на руках у врача.Фото: Алиса ТИТКО

Сайт kp.ru писал о том, что девочку обнаружили в четверг, 16 мая. Малышка сидела на лавочке в поликлинике совершенно одна. Попытки узнать, где ее родители не увенчались успехом, и тогда пришлось подключать правоохранителей.

По камерам видеонаблюдения следователи выяснили, что некая женщина принесла девочку на руках, посадила ее в кресло и ушла. Лицо матери-кукушки прикрывала медицинская маска. С ребенком пытались заговорить, чтобы узнать, где ее родители. Но девочка молчала, хотя и не плакала.

Уже в больнице, куда отвезли малышку и оказали ей всю помощь, стало известно, что ребенок откликается на имена Настя, Надя, Нина, а также знает несколько фраз на украинском языке. По некоторым данным, мать намеренно оставила дочь, так как та мешала ей строить новые отношения с мужчиной. Девочку сейчас готова забрать ее бабушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухлетнюю девочку мама намеренно оставила в детской поликлинике в Москве

Одна-одинешенька осталась в детской поликлинике №15 маленькая девочка. На вид ей два-три года. Как так получилось, уже выясняют полицейские, которые начали поиск родителей. По всей видимости, девочку 16 мая мама оставила в поликлинике намеренно (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

"Называет себя Ниной, рассказывает о ботиночках и показывает на пальцах, что ей два года": что сказала врачам оставленная в поликлинике девочка

Московские следователи и врачи до сих пор не могут установить личность девочки, которую вчера неизвестная женщина (не исключено, что мама) оставила в поликлинике №15. Еще вечером ребенка перевезли в Детскую инфекционную клиническую больницу №6. Причины две: поликлиника не работает круглосуточно и у малышки выявлена простуда (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Забытую в поликлинике девочку готова удочерить семья из Москвы

История о забытой девочке в московской поликлинике №15 взволновала не только врачей и полицейских, которые со вчерашнего дня пытаются найти ее родителей. Беспокоятся о девочке и посторонние люди, которые увидели ее фото в новостях. Семья Ларисы Коляк даже готова удочерить малышку (подробности).