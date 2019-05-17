2019-05-17T23:29:17+03:00
Происшествия

Полиция Москвы задержала мать оставленной в поликлинике девочки

Предполагается. что женщина приехала в Россию из Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержана женщина, оставившая своего ребенка у поликлиники на севере МосквыЗадержана женщина, оставившая своего ребенка у поликлиники на севере МосквыФото: Алиса ТИТКО
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Полицейские установили личность женщины, которая оставила свою маленькую дочь на лавочке в одной из московских поликлиник. К вечеру пятницы, 17 мая, горе-мать уже задержали и доставили в отдел для проведения следственных действий. Об этом сообщил глава пресс-службы Главного управления столичной полиции Юрий Титов.

"Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий", - сказал правоохранитель.

При этом, по данным ТАСС, женщина может быть приезжей из Украины. Сам ребенок пока остается под присмотром врачей.

Девочка на руках у врача. Фото: Алиса ТИТКО

Девочка на руках у врача.Фото: Алиса ТИТКО

Сайт kp.ru писал о том, что девочку обнаружили в четверг, 16 мая. Малышка сидела на лавочке в поликлинике совершенно одна. Попытки узнать, где ее родители не увенчались успехом, и тогда пришлось подключать правоохранителей.

По камерам видеонаблюдения следователи выяснили, что некая женщина принесла девочку на руках, посадила ее в кресло и ушла. Лицо матери-кукушки прикрывала медицинская маска. С ребенком пытались заговорить, чтобы узнать, где ее родители. Но девочка молчала, хотя и не плакала.

Уже в больнице, куда отвезли малышку и оказали ей всю помощь, стало известно, что ребенок откликается на имена Настя, Надя, Нина, а также знает несколько фраз на украинском языке. По некоторым данным, мать намеренно оставила дочь, так как та мешала ей строить новые отношения с мужчиной. Девочку сейчас готова забрать ее бабушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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